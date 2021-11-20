Мензелинский театр планирует провести фестиваль бэби-театров в конце мая 2022 года

Фото предоставлено Мензелинским драмтеатром

Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева намерен вывести творческий образовательный форум бэби-театров «Ләкләк» на общероссийский уровень и провести его в мае будущего года. Планами с ИА «Татар-информ» поделился директор театр Ильнур Гайниев.

«Первые в республике мы провели творческий образовательный форум бэби-театров, теперь хотим расширить границы и масштаб до всероссийского фестиваля, который будет проводиться именно в городе Мензелинск. Планируем провести фестиваль в конце мая, а его закрытие торжественно организовать 1 июня, в Международный день защиты детей», — поделился собеседник агентства.

В I форуме бэби-театров приняли участие зарубежные коллективы из Германии, три театра из регионов России, четыре театра Республики Татарстан. Всего было показано девять спектаклей. В условиях пандемии организаторы нашли способ общения и с зарубежными специалистами: ирландский театральный критик Клина Нунен в онлайн-формате оценивала бэби-спектакли форума.

Мензелинский театр ведет активную работу по детскому направлению. Два года назад он первым в Татарстане открыл бэби-театр «Бэлэкэч» и выпустил бэби-спектакли «Татарский орнамент. Ожившие узоры» и «Хвостики» по рассказам Абдуллы Алиша.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Мензелинском драмтеатре прошли двухдневные торжества по случаю 85-летнего юбилея.