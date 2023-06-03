news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 3 июня 2023 04:46

Мензелинский драмтеатр завершил сезон премьерой о любви

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Мензелинский драмтеатр завершил сезон премьерой о любви

87-й сезон Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева завершился премьерным показом мелодрамы по пьесе Зульфата Хакима «История одной любви».

«Публика восприняла премьеру на ура, с нетерпением будут ждать начала следующего сезона», — рассказали «Татар-информу» в театре.

Режиссером постановки выступил Дамир Бадриев. По его словам, спектакль посвящен теме любви, а по жанру это мелодрама.

Вместе с главной темой зритель услышал рассуждения про семью и ее будущее. Прозвучала мысль, что все зависит от отношения двух людей друг к другу, их верности и способности прощать.

Помимо этого, крупной премьерой завершившего театрального сезона стал спектакль «Тысячи, или красавица Хадича» драматурга Загира Бигиева. Режиссером выступил Ренат Аюпов, он же стал автором инсценировки.

Для юных зрителей были показаны новые постановки «ЗАЗЕРКАЛЬЕ», «Любопытный Слоненок», «Приключения мышонка», «Снежные джунгли».

Планируется, что в новом сезоне репертуар пополнится работами режиссеров Ильсура Казакбаева и Байраса Ибрагимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Альметьевский театр под занавес сезона наградил активных зрителей и лучших сотрудников.

Фото: Мензелинский драмтеатр.

#Мензелинский государственный татарский драматический театр им. С. Амутбаева
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное