Мензелинский драмтеатр впервые представил в Казани спектакль про борьбу корэш

Фото представлено Мензелинском государственном татарском драматическом театром имени Сабира Амутбаева

На сцене театра имени Карима Тинчурина Мензелинский государственный татарский драматический театр представил спектакль «Не покидай меня...» по произведению Амануллы (Амир Камалиев) «Летние заморозки». Данная постановка посвящена борцам по корэш и является первой такой театрализацией. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе театра.



«Зрители тепло приняли постановку. Спектакль смогли посмотреть лишь 50% поклонников Мельпомены, как того требует Роспотребнадзор», — поделился источник.



Наряду со зрителями за премьерой наблюдали первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, заслуженный артист РФ, народный артист РТ Салават Фатхетдинов, директор театра Ильнур Гайниев. Также спектакль посетили именитые спортсмены-борцы Татарстана.



Как отметил Халил Шайхутдинов после премьеры, корэш — это национальный вид спорта и такие проекты служат, в том числе, для его популяризации. «То, что за эту работу взялся Мензелинский театр, придает нам уверенности, что корэш ждет успех и признание во всем мире. Здесь в зале находятся наши именитые борцы, которые видели много пьедесталов почета и поражений, думаю, что, посмотрев спектакль, они получили уйму удовольствия и еще раз окунулись в эту атмосферу», — сказал замминистра.

Салават Фатхетдинов добавил, что некоторые театры ставили спектакли про представителей разных профессий, а вот про национальную борьбу корэш впервые взялись именно артисты из Мензелинска. «Это наша общая история, наши традиции и обычаи, такие постановки помогут нам сохранить это все и передать следующим поколениям. Артисты сделали большое дело, здесь чувствуется душа и любовь к своей нации, я очень рад, что появилась возможность посмотреть корэш и в таком формате. Это шикарный проект и для культуры, и для спорта», — отметил народный артист Татарстана.

Композиция «Ташлап китмә» («Не покидай меня...), которая звучит в спектакле из уст главного героя, в исполнении Салавата Фатхутдинова стала хитом в 1992 году.

По словам Ильнура Гайниева, корэш — это не только вид спорта, но и отдельный мир со своими правилами, победами и поражениями. «Мы хотели показать внутренний мир борцов, где не только есть выход на ковер, но и слезы, и радости, отношение к жизни и душевные переживания. Это была большая работа, надеемся, что спектакль завоюет любовь зрителей и станет частью истории борьбы корэш», — сказал директор Мензелинского театра.

По сюжету спектакля, главный герой Зуфар три года служит в армии, в это время любимая девушка Наргиза ждет его дома. У парня большие планы на дальнейшую жизнь: стать батыром Сабантуя, как покойный отец, создать свою семью. Вскоре Зуфар становится батыром не только села, но и чемпионом России. Однако судьба жестоко обходится с парнем, он становится инвалидом. Зрителям предстоит узнать, найдет ли он свою дорогу и не потеряет ли надежду в жизни.

Постановкой на сцене театра имени Карима Тинчурина начались четырехдневные гастроли Мензелинского театра. Спектакль увидят также в домах культуры казанских поселков Дербышки и Отары, а также жители села Атабаево Лаишевского района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что абсолютным батыром театрального Сабантуя в этом году стал актер Мензелинского драмтеатра Нафис Гайфуллин, которому вручили ключи от автомобиля. В следующем году мероприятие пройдет в Мензелинске.