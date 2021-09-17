Мензелинский театр начал празднование 85-летия с показа лучших спектаклей в районах РТ

Мензелинский драмтеатр имени Сабира Амутбаева в этом году отмечает 85-летие со дня своего основания. В честь юбилея, а также в память своего основателя артисты подготовили для жителей села Большие Кляри — родины Сабира Амутбаева — свои лучшие спектакли. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Нурсиба Адиева.

Так, зрители увидели «Онытмаска иде уткэнне» и «Ташлап китмэ», которые прошли с аншлагом. На спектакли приехали и жители соседних деревень.

«Спектакль „Онытмаска иде уткэнне“ — о войне и о том, что наша молодежь не должна забывать подвиги своих предков. Сценаристику написал актер театра Ильяс Закиров, а затем поставил спектакль на сцене. „Ташлап китмэ“ поставлен по пьесе драматурга Амануллы (Амира Камалиева). Постановщиком выступил главный режиссер театра Булат Бадриев», — отметила собеседница агентства.

На следующий день труппа мензелинского театра приехала в село Большое Мереткозино Камско-Устьинского района, в дом-музей Туфана Миннуллина. Классик татарской драматургии начал трудовую деятельность в Мензелинском театре, а Сабир Амутбаев поставил на сцену первое его произведение «Нигез ташлары».

Затем вечером в апастовском Дворце культуры состоялся показ спектакля «Ташлап китмэ» Амануллы, который родом из этого района. После выступления артистов поблагодарил брат покойного автора Дамир Камалиев. Ранее, в 2008 году, Мензелинский театр поставил на сцене еще одно произведение Амануллы «Жырланмаган жырым син», один из костюмов со спектакля был передан в музей писателя.

«Труппа Мензелинского драмтеатра уже вернулась домой. Основные торжества по поводу 85-летия состоятся в середине ноября», — рассказала завлит.

Сабир Амутбаев основал Мензелинский театр в 1935 году и на протяжении 33 лет был его руководителем. В 1939 году коллектив театра уже был признан лучшим в СССР. За победу во всесоюзном конкурсе коллективу был вручен грузовой автомобиль «ГАЗ», на котором в 1941 году и Сабир Амутбаев, и множество артистов уехали на фронт. В 1957 году театр был единственным коллективом, который представлял ТАССР в Москве на декаде республики. После этого ему было присвоен государственный статус.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Мензелинский драмтеатр подарил бюст своего основателя Сабира Амутбаева его родной деревне.