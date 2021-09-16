Мензелинский драмтеатр подарил бюст своего основателя Сабира Амутбаева его родной деревне

В Камско-Устьинском районе Татарстана состоялся день памяти основателя Мензелинского татарского государственного драматического театра и его бессменного руководителя в течение более 30 лет — заслуженного деятеля искусств ТАССР, лауреата Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая Сабира Амутбаева.

Здесь на малой родине выдающегося деятеля искусств в селе Большие Кляри состоялось открытие бюста Сабира Амутбаева. Мероприятие прошло при участии руководства Камско-Устьинского района, директора Мензелинского драмтеатра имени Сабира Амутбаева Ильнура Гайниева, труппы театра в составе 25 артистов, местных жителей и школьников.

Замруководителя исполкома Камско-Устьинского района Елена Сороковнина в своем выступлении отметила, что жители не только села Большие Кляри, но и всего района гордятся своим выдающимся земляком.

«Наш земляк Сабир Амутбаев был своего рода героем в искусстве, который смог провинциальный театр сделать лучшим не только в ТАССР, но и во всем Советском Союзе. И сегодня коллектив продолжает традиции своего основателя, применяет в своей работе те навыки и устои, заложенные Амутбаевым. Этот бюст станет вторым, установленным в нашем районе, и, конечно же, мы благодарны Мензелинскому театру за такой подарок родной деревне заслуженного деятеля искусств. Есть уверенность, что он послужит примером молодому поколению», — сказала Сороковнина.

Директор Мензелинского драматического театра Ильнур Гайниев заметил, что увековечивание памяти своего основателя и руководителя в течение многих лет — это честь и большая ответственность для коллектива, ведь необходимо дать представление о его упорном труде и вкладе в культуру и искусство татарского народа.

«Мы с большим удовольствием и трепетом приехали сюда, так как это село, это место для нас имеет огромное значение. Здесь родился наш основатель и, наверно, можно сказать, что отсюда пошла история Мензелинского татарского государственного драматического театра, который сейчас есть. Мы рады, что и местные жители не забывают своего легендарного земляка, чтят его и стараются сохранять его память», — подчеркнул Гайниев.

Кроме того, он добавил, что в этом есть большая заслуга директора Дома культуры села Большие Кляри Ильсура Каримуллина, по чьей инициативе с 2016 года клуб носит имя Сабира Амутбаева. С предложением установить бюст театрального деятеля также выступил именно он.

«Сабир Амутбаев был учителем такого видного деятеля искусств, как Туфан Миннуллин, который тоже уроженец нашего района. Его вклад в татарскую культуру нельзя недооценивать. Мы сегодня открываем его бюст, надеюсь, что здесь же может появиться и парк в честь нашего великого земляка», — пояснил сам Ильсур Каримуллин.

Завлит театра Нурсиба Адиева рассказала ИА «Татар-информ», что в этот же день в селе Большие Кляри артисты театра представили два спектакля: дневной для школьников — «Онытмаска иде уткэнне» и вечерний — «Ташлап китмэ».