Мензелинский драмтеатр представит в Башкортостане три спектакля

В феврале 2024 года Мензелинский государственный татарский драмтеатр представит свои постановки публике башкирской столицы — в Уфе. Об этом «Татар-информу» рассказали в литературном отделе Мензелинского театра.

Башкирской публике будут представлены трагикомедия Ильгиза Зайниева «Ситса туй», мелодрама Туфана Миннуллина «Вот так случилось» и литературно-драматическая постановка Ильяса Закирова «Не забыть бы прошлое».

Как отмечает директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев, труппа с нетерпением ждет гастролей в Башкортостане, артисты соскучились по уфимской публике. В последний раз мензелинцы с гастролями в Уфе были в 2018 году.

«Мы уже пять лет не были у наших соседей. Переговорили с коллегами из Уфы о предстоящих гастролях, и они ждут нас, и мы сами хотим порадовать местных зрителей. Уверен, что все будет организовано на высшем уровне. Со своей стороны мы заверяем, что покажем свои лучшие спектакли, без эмоций никто не уйдет. Упорно готовимся на гастроли», — сказал Ильнур Гайниев.

Накануне директор Ильнур Гайниев встретился с руководителем Башкирского государственного академического театра Иршатом Файзуллиным и директором государственного татарского театра «Нур» Фирзатом Габидуллиным.

Во встрече принял участие и режиссер спектакля «Вот так случилось» Ильсур Казакбаев. Стороны обсудили предстоящие гастроли Мензелинского театра в Уфе, которые пройдут в феврале следующего года.

Напомним, новый сезон в театре открылся 29 сентября трагикомедией Туфана Миннуллина «Вот так случилось» («Шулай булды шул»). Режиссером постановки выступил Ильсур Казакбаев.

Всего в 88-м сезоне будут представлены восемь премьер, причем «Рай Гульзяннат» поставлен по федеральной программе «Культура малой родины».