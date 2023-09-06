Мензелинский драмтеатр представит 8 премьер в новом сезоне

Новый театральный сезон в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева откроется 29 сентября трагикомедией Туфана Миннуллина «Вот так случилось» («Шулай булды шул»). Режиссером постановки выступил Ильсур Казакбаев.

Как уточнили в литературном отделе театра, первое произведение Туфана Миннуллина «Люди нашего села» Сабир Амутбаев в 1962 году поставил именно в Мензелинске. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения основателя театра.

Под этой эгидой в театре пройдут различные мероприятия: премьеры произведений, связанных с творчеством легендарного директора, научная конференция, соревнования по шахматам на Кубок имени С. Амутбаева, гастроли на его малой родине — в Камско-Устьинском районе, выступления на радио и телевидении.

В 88-м сезоне будут представлены восемь премьер, причем две из них — по федеральной программе «Культура малой родины».

Так, зритель увидит драму режиссера Байраса Ибрагимова «Рай Гульзанната», а Дамир Самерханов представит постановку «Дитя мое», «Сказку о потерянном времени» и музыкальную комедию «Игра в прятки».

Юрий Устюгов подготовит бэби-спектакль «Удивительный день», Булат Бадриев — комедию «Тебя только не хватало!» и драму «Завтра была война».

В Мензелинске также состоятся II Всероссийский фестиваль бэби-театров «Лэклэк» и II Республиканский фестиваль школьных театров имени Роберта Шаймарданова. В 2024 году Мензелинский театр поедет в Уфу, Москву и Казань на гастроли, они пройдут и в районах Татарстана. Труппа также приглашена на престижные всероссийские и международные фестивали.