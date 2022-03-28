Мензелинский драмтеатр представил в Москве грустную комедию «Ситса туй»

Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева побывал на гастролях в Москве. Жителям столицы они представили Спектакль «Ситса туй» по произведению Ильгиза Зайниева. Об этом «Татар-информу» сообщил директор театра Ильнур Гайниев.

«Показы прошли в „Москонцерт Холле“. Был полный зал. Зрители остались в восторге, долго аплодировали после спектакля. В последний раз в Москве с гастролями были в 2019 году», — поделился руководитель учреждения.

Делегацию из Мензелинска встретил зампредседателя Совета муфтиев России и ДУМ РФ Рушан Аббясов. Встреча прошла в теплой обстановке в ресторане при Московской Соборной мечети, участие в беседе с гостями приняла участие также и замруководителя департамента культуры ДУМ РФ Гузель Мубинова.

Рушан хазрат напомнил, что СМР и ДУМ РФ неоднократно сотрудничали с режиссером из Татарстана Ильгизом Зайниевым, постановка которого была представлена в рамках нынешних гастролей Мензелинского драмтеатра.

Директор театра Ильнур Гайниев передал благодарность муфтию Равилю Гайнутдину за поддержку театра в непростое время, а также поблагодарил за теплый прием.

В завершение встречи Гузель Мубинова провела для гостей экскурсию по главному мусульманскому храму России, рассказав об истории мечети и познакомив с экспонатами Музея ислама. Гостей впечатлила уникальная архитектура и внутреннее убранство Московской Соборной мечети, они отметили особую атмосферу, царящую в ее стенах.

Ранее Ильнур Гайниев поделился с «Татар-информом», что Мензелинский театр планирует провести фестиваль бэби-театров в конце мая 2022 года.