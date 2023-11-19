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Руc Тат
Культура 19 ноября 2023 12:28

Мензелинский драмтеатр представил обновленную мелодраму «Рай Гульзяннат»

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Мензелинский драмтеатр представил обновленную мелодраму «Рай Гульзяннат»

Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева представил зрителям новую премьеру. Мелодраму «Рай Гульзяннат» по произведению Юнуса Аминова в 1937 году здесь уже ставил режиссер Мулланур Мустафин. Обоим благословение на театральное искусство дал сам основатель театра Сабир Амутбаев.

«В этом Сабиру Амутбаеву исполнилось бы 115 лет. Все наши премьеры и множество мероприятия связаны с этой датой», — отметил директор театра Ильнур Гайниев.

Режиссер обновленной постановки — Байрас Ибрагимов, художник — Булат Ибрагимов, композитор — Гульназ Закирова. А роль Гульзяннат исполняет талантливая актриса Ильсина Миннемуллина. Всего в постановке задействовано 9 актеров.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, обновление спектакля заключается в том, что режиссер сделал упор на семейные отношения, тогда как раньше постановка игралась с идеологическим подтекстом.

Напомним, новый сезон в театре открылся 29 сентября трагикомедией Туфана Миннуллина «Вот так случилось» («Шулай булды шул»). Режиссером постановки выступил Ильсур Казакбаев.

Всего в 88-м сезоне будут представлены восемь премьер, причем «Рай Гульзяннат» поставлен по федеральной программе «Культура малой родины».

Фото: Мензелинский драмтеатр.

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