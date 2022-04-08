Мензелинский драмтеатр представил на сцене Бугульмы два спектакля

В Бугульму на гастроли из Мензелинска приехал татарский драмтеатр им. С. Амутбаева. Мензелинцы представили зрителю два спектакля: для подростков «Воля — неволя» и вечерний «Любишь, не любишь». Об этом «Татар-информу» рассказала завлит бугульминского театра Юлия Исмагилова.

«Это давний друг театра имени А. Баталова. Отношения были налажены более 15 лет назад еще между прежним директором Робертом Шаймардановым и директором бугульминского театра Владиславом Юдиным. Они продолжают развиваться при новом руководителе Ильнуре Гайниеве», — поделилась завлит.

Первая постановка для подростков — «Воля — неволя» — на родной сцене идет как на татарском, так и на русском языке. Это антиутопия мензелинского автора на тему номофобии — привязанности к мобильным телефонам и страха остаться без мобильной связи.

Зрителями стали школьники с шестого по восьмой класс. Многие пришли вместо первых уроков второй смены. Затем они обсудят увиденное на классных часах и поразмыслят о проблеме растворения в мобильной вселенной.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Мензелинский драмтеатр в конце марта представил в Москве комедию «Ситса туй».