Мензелинский драмтеатр показал «Маленькие трагедии» Пушкина на татарском языке

Фото представлено Мензелинском государственном татарском драматическом театром имени Сабира Амутбаева

Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева одним из первых в республике представил постановку «Пир/Чума» по произведению Александра Пушкина «Маленькие трагедии» на татарском языке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в театре.

По словам заведующей литературной частью Нурсибы Адиевой, над постановкой работали приглашенные специалисты из Москвы — режиссер Тимур Шарафутдинов и художник Юлия Ветрова.

Как поясняет директор театра Ильнур Гайниев, в 1830 году Пушкин писал свои «Маленькие трагедии», когда сам находился в ссылке в Болдино, а кругом свирепствовала холера. В произведении русского классика показана жизнь людей во время чумы. «Почему бы не ставить такой спектакль в 2022 году, ведь в той ситуации, когда вокруг нас пандемия, это кажется актуальным и символичным», — убежден Гайниев.

Текст произведения Пушкина на татарский язык перевела талантливая поэтесса из Казани Йюлдуз Минуллина.

На премьеру постановки «Пир/Чума» в Мензелинск приехала заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Людмила Рыбакова. Она отметила, что Мензелинский театр не боится экспериментов, а артисты сыграли свои роли на самом высоком профессиональном уровне.

Также постановку посетил куратор специальных проектов Татарского государственного академического театра имени Камала и эксперт премии «Золотая маска» Нияз Игламов.

«Я бы ещё раз посмотрел спектакль „Пир/Чума“, который является продуктом идеальной совместной работы режиссера и актеров. Я хочу задуматься о постановке, ещё раз посмотреть некоторые эпизоды», — сказал театральный критик.





Спектакль был представлен в рамках программы партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» по направлению «Театр малых городов».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что премьера спектакля «Обереги» в Нижнекамском драмтеатре прошла с аншлагом.