news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
27 февраля 2022  21:58
Эльза Кузнецова

Мензелинский драмтеатр показал «Маленькие трагедии» Пушкина на татарском языке

news_top_970_100
Мензелинский драмтеатр показал «Маленькие трагедии» Пушкина на татарском языке
Фото представлено Мензелинском государственном татарском драматическом театром имени Сабира Амутбаева

Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева одним из первых в республике представил постановку «Пир/Чума» по произведению Александра Пушкина «Маленькие трагедии» на татарском языке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в театре. 

По словам заведующей литературной частью Нурсибы Адиевой, над постановкой работали приглашенные специалисты из Москвы — режиссер Тимур Шарафутдинов и художник Юлия Ветрова. 

Как поясняет директор театра Ильнур Гайниев, в 1830 году Пушкин писал свои «Маленькие трагедии», когда сам находился в ссылке в Болдино, а кругом свирепствовала холера. В произведении русского классика показана жизнь людей во время чумы. «Почему бы не ставить такой спектакль в 2022 году, ведь в той ситуации, когда вокруг нас пандемия, это кажется актуальным и символичным», — убежден Гайниев. 

Текст произведения Пушкина на татарский язык перевела талантливая поэтесса из Казани Йюлдуз Минуллина. 
На премьеру постановки «Пир/Чума» в Мензелинск приехала заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Людмила Рыбакова. Она отметила, что Мензелинский театр не боится экспериментов, а артисты сыграли свои роли на самом высоком профессиональном уровне. 

Также постановку посетил куратор специальных проектов Татарского государственного академического театра имени Камала и эксперт премии «Золотая маска» Нияз Игламов.

«Я бы ещё раз посмотрел спектакль „Пир/Чума“, который является продуктом идеальной совместной работы режиссера и актеров. Я хочу задуматься о постановке, ещё раз посмотреть некоторые эпизоды», — сказал театральный критик.


Спектакль был представлен в рамках программы партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» по направлению «Театр малых городов».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что премьера спектакля «Обереги» в Нижнекамском драмтеатре прошла с аншлагом.

 

#Мензелинский государственный татарский драматический театр им. С. Амутбаева #премьера спектакля
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное