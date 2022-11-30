Мензелинск направит на праздничное новогоднее оформление 1,2 млн рублей

Исполком Мензелинского района РТ выделит на праздничное новогоднее оформление города 1,2 млн рублей. Соответствующая информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо обеспечить безопасное движение автомобилей, установить временные дорожные знаки, выполнить мероприятия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Заявки можно подать до 7 декабря, а работы необходимо выполнить в срок до 31 декабря.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске отменены новогодние корпоративы и праздничные салюты.