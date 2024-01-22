Мензелинцы помогли расчистить участки дворов семьям бойцов СВО

Фото: Дифиза Нуриева

Сегодня активисты трех образовательных учреждений Мензелинска совместно с сотрудниками молодежного центра «Ялкын» оказали помощь матерям и близким бойцов, которые находятся в зоне СВО. К ним присоединились студенты медицинского училища, сельскохозяйственного техникума и педагогического училища имени Мусы Джалиля.

Студенты помогли пяти семьям очистить дворы и придомовые территории от снега, облегчив таким образом быт нуждающихся в поддержке родственников военных.

Тамара Каримова Фото: ©Дифиза Нуриева

Особенно в такой помощи нуждается жительница Мензелинска Тамара Каримова. Она инвалид первой группы по зрению, два ее сына находятся в зоне специальной военной операции.

Тамара Каримова выразила огромную благодарность активистам. «Это замечательный пример того, как совместные усилия способны принести реальную пользу людям», — уверены юные мензелинцы.

Фото: © Дифиза Нуриева

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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