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Мензелинцы помогли расчистить участки дворов семьям бойцов СВО
Сегодня активисты трех образовательных учреждений Мензелинска совместно с сотрудниками молодежного центра «Ялкын» оказали помощь матерям и близким бойцов, которые находятся в зоне СВО. К ним присоединились студенты медицинского училища, сельскохозяйственного техникума и педагогического училища имени Мусы Джалиля.
Студенты помогли пяти семьям очистить дворы и придомовые территории от снега, облегчив таким образом быт нуждающихся в поддержке родственников военных.
Особенно в такой помощи нуждается жительница Мензелинска Тамара Каримова. Она инвалид первой группы по зрению, два ее сына находятся в зоне специальной военной операции.
Тамара Каримова выразила огромную благодарность активистам. «Это замечательный пример того, как совместные усилия способны принести реальную пользу людям», — уверены юные мензелинцы.
Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Материал подготовлен при участии Дифизы Нуриевой.
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