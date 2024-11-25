«Меня за это уже наказывали»: за что суд добавил срок экс-главе «Татфондбанка»

Роберта Мусина снова признали виновным и к 11 годам от первого уголовного дела добавили еще полтора года лишения свободы

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Тот же суд и снова обвинительный приговор»

Вахитовский суд Казани сегодня вынес очередной приговор бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

«Назначить наказание в виде 6,5 года лишения свободы и запретить занимать главенствующие должности в коммерческих организациях сроком на два года. При сложении прошлого наказания и нынешнего назначить 12,5 года лишения свободы с запретом на три года занимать управленческие должности», – сказал судья.

Напомним, три года назад экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина тот же Вахитовский суд признал виновным в четырех эпизодах превышения полномочий и приговорил к 12 годам лишения свободы. Еще по двум эпизодам – о незаконной выдаче кредитов фирме «Аида и Д» и «Казанской сельхозтехнике» – суд тогда прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности.

Наказание в восемь с половиной лет колонии общего режима тогда Мусин получил за выдачу кредитов группе компаний DOMO. За уступку кредитного портфеля «Бинбанку» суд назначил ему еще 2 года и 9 месяцев, за эпизод с Центробанком РФ – 3,5 года, за вывод залогов незадолго до краха ТФБ – 6 лет.

После сложения сроков итоговым наказанием стало 12 лет колонии. Через год, в 2022 году, Роберт Мусин обжаловал приговор и добился снижения сроков наказания с 12 до 11 лет. После этого на него возбудили новое уголовное дело.

«Все понятно, без комментариев»

В новом деле «Татфондбанка», по которому Роберт Мусин получил сегодня наказание, всего один эпизод злоупотребления должностными полномочиями. Он, по версии следствия, повлек тяжкие последствия – банкротство банка.

По мнению следствия, именно Мусин выдавал необоснованные кредиты организациям, которые не осуществляли реальной деятельности. Он же своими решениями потерял хорошие высоколиквидные активы «Татфондбанка». Общий ущерб по делу составляет около 27 млрд рублей, пострадавшей стороной признано Агентство по страхованию вкладов.

«Никто не может быть осужден дважды за одно и то же преступление. Меня снова привлекают к ответственности за отзыв лицензии и банкротство банка, за это я уже осужден. У одного и того же банка лицензия не может быть отозвана дважды», – высказывался в последнем слове Роберт Мусин.

Государственный обвинитель в прениях запрашивала для Мусина дополнительные 9 лет лишения свободы, однако суд посчитал, что 6,5 года к его сроку будет достаточно.

Свой приговор Роберт Мусин выслушал сегодня по ВКС из колонии, где отбывает наказание по первому уголовному делу. Он был спокоен и вежлив, в комнату с подключенной трансляцией пришел, опираясь на костыли.

«Приговор понятен, ваша честь, журналисты – без комментариев», – сказал Роберт Мусин.