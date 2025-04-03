«Меня так просто не сломать»: боец из Сармановского района награжден медалями на СВО

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Рамиль Шайдуллин родился и вырос в поселке Джалиль Сармановского района Татарстана. Сегодня мужчина стоит на защите Родины и добился немалых успехов на передовой. Будучи в отпуске, боец рассказал о своем пути и обстановке в зоне спецоперации.

После девятого класса средней школы №2 Рамиль поступил в аграрный колледж. «Нашей классной руководительницей была Райхан Зиннуровна. Она относилась ко всем одинаково, сплотила нас в дружный коллектив. Я и сегодня благодарен ей. А также моему наставнику в колледже Виталию Болтоносову», – говорит военнослужащий.

В 2003 году его призвали в армию, где он служил в войсках специального назначения в Пермском крае. Солдатская школа сделала его более закаленным и ответственным. Позже он окончил политехнический колледж в Альметьевске, а затем начал работать в Джалильском управлении технологического транспорта.

«Большой опыт я получил благодаря нашему руководителю Раису Калимуллину. Он был настоящей опорой для нас, всегда готов помочь. Его советы очень пригодились нам в жизни», – вспоминает Шайдуллин.

Испытав себя в работе за пределами Татарстана, Рамиль в 2022 году вернулся и заключил контракт на военную службу, отправившись в зону специальной военной операции.

«Соседский парень тоже воевал там… К сожалению, его уже нет в живых. Желаю его семье выдержки. А я хочу исполнить свой долг перед Родиной и за него тоже. Мы сможем, победа будет за нами! Я еще приеду к вам. Даст Аллах, суждено будет вернуться живым и здоровым!» – говорит он.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Сейчас Рамиль приехал в родные края в отпуск, однако ранение привело его в госпиталь. Впрочем, несмотря на уже пятый случай, ранения и осколки, оставшиеся в теле, он не теряет духа.

«Меня так просто не сломать. Хоть я и невысокого роста, сил у меня хватает. Аллах не оставит нас. Если не мы, то кто защитит страну? Мы выполняем свой долг перед Отечеством», – говорит старшина.

За мужество и верность присяге Рамиль Шайдуллин удостоен медали Жукова, трех степеней медали «За отвагу» и ордена Мужества.

Друзья называют его Петюней – за ловкость, бойкость и находчивость, которые напоминают героя одного известного фильма. И правда, он из тех, кто не тонет в воде и не горит в огне.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.