Продукты и товары скатились в дефляцию: рост цен в Татарстане затормозился почти до нуля

Рост цен в Татарстане продолжает замедляться

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Понижательная тенденция в Татарстане еще не закончилась

Рост цен в Татарстане продолжает замедляться. Даже после того, как двухзначную инфляцию Банк России срезал до непривычных единичных значений. Если в феврале она составила 10,7%, то в марте было зафиксировано 1,91%, апреле – 1,08%, а в мае она вышла на околонулевой показатель – 0,93%. Такого не наблюдалось по крайней мере с 2012 года – с этого периода архивные данные доступны на сайте Нацбанка Татарстана.

Интересно, что инфляция в Приволжском федеральном округе и в России в целом в мае, напротив, ускорилась и сложилась на уровне 1,8% и 2,5% соответственно (с 1,43% и 2,31% в апреле). В среднем по стране, констатировал ЦБ, инфляция перешла к росту, «закончив понижательную тенденцию».

На самом деле, рекорды марта и апреля были во многом «математическими», нежели реально ощутимыми. Тогда это в Банке России объясняли «эффектом базы». И влиять на цифры он продолжит и дальше. «С мая из расчета годовой инфляции начали выходить очень низкие значения приростов цен мая – сентября 2022 года, когда происходила коррекция после весеннего скачка. Как следствие, в ближайшие месяцы будет наблюдаться статистический эффект базы (однако в гораздо меньшем, чем в марте – апреле, масштабе) – его следствием будет стабильное ускорение инфляции», – объяснили в Банке России.

Инфографика предоставлена Национальным банком по РТ

Но в Татарстане – по крайней мере пока – этот тренд еще не проявился. «Замедлению годового роста цен в республике способствовали увеличение предложения ряда продовольственных товаров, снижение издержек производителей некоторых продуктов питания», – объяснили в Нацбанке РТ.

Сказался и эффект высокой сравнительной базы прошлого года – в мае прошлого года показатель поднимался до 18%. Вероятно, цены начнут расти быстрее уже с июня – в первый месяц лета прошлого года инфляция в Татарстане снизилась до 16,2%, и далее этот процесс только набирал обороты.

Продуктовая и непродовольственная дефляция

И на продовольственные, и на непродовольственные товары в мае в Татарстане была зафиксирована и вовсе дефляция – 1,5% и 1,4% соответственно. В случае с продуктовой розницей это случилось впервые (в апреле был символический, но рост цен на 0,05%), а вот с непродовольственной тренд тянется с марта.

Ситуация в Татарстане в этом плане также отличается от общероссийской, где снижение стоимости продовольствия продолжается второй месяц подряд (до 0,91%), а вот апрельский спад цен на непродовольственные товары (на 0,26%) сменился ростом на 0,16%.

На прилавках появилось больше продуктов питания, а их производители смогли снизить расходы на выпуск продукции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Нацбанке Татарстана разъяснили, что на прилавках появилось больше продуктов питания, а их производители смогли снизить расходы на выпуск продукции, ну и был тот же «эффект высокой сравнительной базы», например в мае прошлого года продукты год к году подорожали почти на 22%.

В мае этого года в республике больше всего подешевели сахар – на 24%, макароны и крупы – 15,91%, овощи, включая картофель – 8,1%, а также масло и жиры – 7,5%. В то же время наиболее заметно подорожали мясные продукты, алкоголь и продукция общественного питания.

Цены на овощи снизились благодаря тому, что в стране построили новые тепличные комплексы, в результате замедлился рост цен на огурцы, а помидоры и вовсе подешевели Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цены на овощи снизились благодаря тому, что в стране построили новые тепличные комплексы, в результате замедлился рост цен на огурцы, а помидоры и вовсе подешевели. На фоне того же «эффекта высокой базы» снизилась и стоимость картофеля – в прошлом году был низкий уровень запасов, а привозить клубни из-за рубежа было сложно. «В этом году такого не наблюдалось», – добавили аналитики банка.

Помог и обильный урожай зерновых в прошлом году. Например, снизились затраты мукомолов, соответственно, и конечного товара – муки. Отразилось это и на снижении стоимости кормов, то есть затраты у животноводов тоже оказались меньше. В республике продолжают наращивать производство молока, подешевела, как следствие, и продукция из него.

Бензин дорожает в рамках демпферного механизма

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно в республике в мае снизились цены на телерадиотовары (на 26,8%), средства связи (21,2%), стройматериалы (13,8%), электротовары и другие бытовые приборы (10,4%), инструменты и оборудование (9,7%), а также на персональные компьютеры (5,4%).

Продолжают расти, причем в основном ускоряясь, цены на одежду и белье (на 4,3% дороже год к году), меха и меховые изделия (5,7%), трикотаж (5,5%), парфюмерию и косметику (4,3%), галантерею (4,1%) и медицинские товары (4,5%). Но больше всего подорожали табачные изделия – на 10,6%.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно в республике в мае снизились цены на телерадиотовары и средства связи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В мае начал дорожать бензин – пока он прибавил 1,4%. Выросла стоимость топлива на оптовом рынке, игроки которого ожидали корректировки демпфирующего механизма – снижения компенсации нефтекомпаниям.

Сдерживает рост цен в этом сегменте то, что раньше удалось сделать большие запасы импортных непродовольственных товаров длительного пользования. Однако снижение цен на смартфоны и «умные часы» затормозилось из-за ослабления рубля.

В то же время Банк России констатирует, что продолжительное ослабление рубля последние шесть месяцев пока не находит соразмерного отражения в ценах большинства товаров и услуг. Исключение – автомобили и смартфоны, предложение которых к тому же ограничено. Укрепление доллара сказалось и на туристических путевках за рубеж. Но если спрос активизируется, то «перенос накопленного ослабления рубля» в цены других товаров тоже «станет более выраженным», считает регулятор.

В мае начал дорожать бензин – пока он прибавил 1,4%. Выросла стоимость топлива на оптовом рынке, игроки которого ожидали корректировки демпфирующего механизма – снижения компенсации нефтекомпаниям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Услуги продолжают дорожать

Зато в мае и в стране в целом, и в Татарстане в частности продолжили разгоняться цены на услуги – до 11% и 8,3% соответственно (с 9,4% и 7% в апреле). В Нацбанке республики это связали с большим интересом людей к внутреннему туризму. «В мае по сравнению с прошлым годом отмечалось увеличение спроса на туристические поездки. В условиях ограниченного числа доступных направлений это привело к ускорению годового роста стоимости путевок на Черноморское побережье России», – заметили аналитики.

Вероятно, поэтому же санаторно-оздоровительные услуги и услуги пассажирского транспорта подорожали в Татарстане на 18,6% и 15,4% соответственно.

Стоимость авиаперелетов в пределах России тоже резко подорожала – билет в эконом-класс в мае стоил на 28% больше, чем годом ранее, в среднем 6 тыс. 972 рубля в расчете на 1 тыс. км пути Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вот цены на турпутевки за рубеж выросли аж в 1,5 раза. В Банке России такие рекорды объясняют «недостаточным предложением на фоне растущих зарплат и значительного увеличения импортных издержек».

К слову, стоимость авиаперелетов в пределах России тоже резко подорожала – билет в эконом-класс в мае стоил на 28% больше, чем годом ранее, в среднем 6 тыс. 972 рубля в расчете на 1 тыс. км пути, по данным Росстата. Это максимальное значение с 2000 года. По данным РБК, в числе причин – дорожающий керосин и сокращение субсидий.

Двузначные темпы роста цен в Татарстане снова фиксируются в сфере культуры, а также экскурсионных и жилищно-коммунальных услуг. «В прошлом году люди реже ходили в кинотеатры из-за отмены премьер ряда фильмов, что способствовало снижению цен на билеты. В мае этого года подобной ситуации не наблюдалось, и уровень цен по сравнению с апрелем не изменился. Таким образом на фоне эффекта сравнительной базы в годовом выражении наблюдалось ускорение роста цен на поход в кино», – как и в апреле, объяснили эти казусы в Нацбанке РТ. Экскурсии, видимо, дорожают в связи с разгаром турсезона, а вот с ценами на ЖКУ однозначных причин не видно.

Двузначные темпы роста цен в Татарстане снова фиксируются в сфере культуры, а также экскурсионных и жилищно-коммунальных услуг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По оценке ЦБ, ускорению роста цен в России в мае в целом способствовало повышение потребительской активности. Но при этом в среднем за три месяца (март – май 2023 года) прирост цен составил 0,33%, что в годовом выражении эквивалентно 4%. «Однако ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года», – отмечает регулятор.

Поэтому пока Банк России свои прогнозы не меняет. Регулятор считает, что в ближайшие месяцы «по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года» показатель годовой инфляции продолжит повышаться. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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