«Адаптация происходит быстрее»: инфляция в Татарстане опустилась до минимума за 10 лет

В марте рост цен притормаживал сдержанный потребительский спрос. В апреле производители продовольствия снизили затраты на сырье, к тому же выросло предложение товаров длительного пользования

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Производители снизили затраты и предложили больше товаров

Цены на товары и услуги в Татарстане в апреле выросли на 1,08%, и это ниже, чем в Приволжском округе – 1,4% и России в целом – 2,3%. Таких рекордов в республике за последние 10 лет просто не случалось. Предыдущий минимум – почти 1,9% был зафиксирован в феврале 2018 года. При том, что еще в феврале 2023 года показатель инфляции в республике составлял 10,7%. Но уже в марте скатился до 1,9%. И вновь снижение!

Радоваться, впрочем, тут особо нечему, поскольку все это дело техники. Регулятор давно прогнозировал падение и объяснял статистическим эффектом высокой базы: с первого месяца весны в расчете годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен. В апреле сыграл тот же фактор.

В марте рост цен притормаживал сдержанный потребительский спрос. В апреле производители продовольствия снизили затраты на сырье, к тому же выросло предложение товаров длительного пользования. Благодаря этому рост цен на продукты составил всего 0,05% (в марте – 2,7%), непродовольственные товары остались в зоне дефляции, как и в марте – минус 1,6%. Вместе с тем услуги подорожали на 6,97% (6,6%).

В целом по России непродовольственные товары в апреле стоили на 0,3% дешевле, чем в том же месяце прошлого года, продовольственные – столько же, а услуги подорожали на 9,4%. Такое различие в ЦБ объяснили «догоняющим ростом»: с периода пандемии 2020 года рост стоимости услуг систематически отставал от дорожания товаров.

Рекордный урожай зерна привел к тому, что выросло предложение кормов, а это сказалось на затратах животноводческих хозяйств Фото: © «Татар-информ»

Сахар все еще дешевеет, зарубежный туризм – дорожает

Рекордный урожай зерна привел к тому, что выросло предложение кормов, а это сказалось на затратах животноводческих хозяйств. В итоге замедлился рост цен на говядину, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, молочную продукцию. Подешевели яйца – на 6,2%, масло и жиры – на 4,3%.

Снизились издержки мукомолов, как следствие – замедлился роста цен на мучные кондитерские и хлебобулочные изделия. Макароны, цены на которые в марте еще росли, в апреле подешевели по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 14,3%. Цена на сахар и вовсе упала почти на 30%. Правда, ровно год назад стоимость этого продукта взлетела в 1,8 раза.

В зоне роста остались цены на алкоголь, сыр и молоко, а также на услуги общественного питания.

В непродовольственном сегменте увеличилось производство моющих и чистящих средств, а также парфюмерно-косметической продукции. На фоне восстановления импорта на внутреннем рынке выросло предложение таких товаров, в результате годовой прирост цен на них снизился почти в два-четыре раза по сравнению с мартовским. Но они все равно остались в плюсовой зоне.

Подешевели в апреле телерадиотовары, средства связи, инструменты и оборудование Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подешевели в апреле телерадиотовары (на 31,9%), средства связи (на 27,7%), инструменты и оборудование (на 12,5%), электротовары и бытовые приборы (на 10%) и персональные компьютеры (на 5,5%). Ускорилось падение цен на строительные материалы – они подешевели на 14,7%. Подорожали медицинские товары, одежда и трикотаж.

В сфере услуг в Татарстане подорожали зарубежные туры – более чем в 1,5 раза.

Год назад из-за отмены в России мировых кинопремьер люди стали реже ходить в кинотеатры – это привело к снижению цен на билеты в кино. В этом году спрос на такой отдых начал восстанавливаться, в результате в апреле годовое снижение цен на билеты в кино сменилось ростом (в целом на услуги в сфере культуры – более чем на 7%).

Это был локальный минимум

В Банке России отмечают, что рост цен на товары по‐прежнему сдерживает «консервативное потребительское поведение домохозяйств, восстановление предложения потребительских товаров, а также сформированные запасы непродовольственных товаров длительного пользования».

Ровно год назад произошел резкий рост цен (на 9,3% за два месяца), но с мая темпы роста начали замедляться. Поэтому апрельское значение годовой инфляции является по факту локальным минимумом. С этого месяца показатель уже будет расти, так как из его расчета начнут выходить очень низкие значения приростов цен мая – сентября прошлого года, когда цены корректировались после весеннего скачка.

В Банке России отмечают, что рост цен на товары по‐прежнему сдерживает «консервативное потребительское поведение домохозяйств, восстановление предложения потребительских товаров Фото: cbr.ru

В базовом сценарии «с учетом проводимой денежно-кредитной политики» годовая инфляция в текущем году составит 4,5–6,5%, вернется к целевому таргету в 4% в следующем и будет находиться вблизи него в дальнейшем. Прежний прогноз на этот год был 5-7%.

«Да, мы допускали возможность более долгого отклонения инфляции от цели, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики. Но 5–7% не было нашей безусловной целью на этот год. Сейчас мы видим, что адаптация экономики происходит быстрее. Кроме того, за счет очень значительного одномоментного сдвига уровня цен компании получили возможность быстрее подстроить свои издержки. Важную роль в подстройке экономики также играл расширенный спрос государства», – заявила в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина: «Сейчас мы видим, что адаптация экономики происходит быстрее. Кроме того, за счет очень значительного одномоментного сдвига уровня цен компании получили возможность быстрее подстроить свои издержки» Фото: duma.gov.ru

По ее оценкам, «по мере выхода траектории роста экономики на докризисный уровень избыточное стимулирование спроса при отставании предложения может обернуться ускоренным ростом цен и в следующем году». Реагировать на это регулятор, с учетом лагов влияния денежно-кредитной политики, планирует повышением ключевой ставки. На последнем заседании ЦБ она была сохранена на уровне 7,5% годовых, но обновленный прогноз составляет 7,3–8,2% на текущий год и 6,5–7,5% на следующий.

«Эти диапазоны допускают различные решения. Сейчас наше видение предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года. На ближайших заседаниях мы продолжим оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, с тем чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на цели вблизи 4% в 2024 году и далее», – отмечала Набиуллина.

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