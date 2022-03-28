Меньше алкогольных магазинов, машин, аптек: Муллин рассказал о городах Узбекистана

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал о городах Узбекистана, которые он посетил во время рабочего визита на прошлой неделе. Это в том числе Ташкент и Чирчик.

Муллин пояснил, что Чирчик находится рядом с Ташкентом, примерно в 40 минутах езды. Особенно его впечатлило озеленение города, небольшое количество торговых центров и алкогольных магазинов.

«Вся дорога от Ташкента до Чирчика имеет зеленый каркас. Очень чисто, очень аккуратно. Нет такого количества, как у нас, торговых площадей, нет столько аптек, алкогольных магазинов, нет таких крупных торговых центров. Очень много внимания уделяется национальному колориту», — поделился впечатлениями он.

Так, здания государственных учреждений в Узбекистане строятся в национальной стилистике, часто перед ними благоустраиваются большие парки.

«Практически все государственные здания имеют национальный колорит, очень красиво сделаны. Практически каждое госучреждение имеет перед собой большой парк. Они пошли по принципу зеленых офисов, убирают парковки. Даже в новых строящихся домах подземные этажи отданы под парковочные места», – перечислил Муллин..

Также руководитель исполкома отметил небольшое количество автомобилей в Узбекистане.

«Зарплаты там не такие высокие, в среднем 300-400 долларов. Если человек получает 500 долларов, это считается очень хорошей зарплатой. Не так богато живут, но достаточно серьезно и динамично развиваются в промышленности, благоустройстве, развитии среды, общественных пространств, учебных заведений. Есть чему учиться», — отметил он.

Руководитель нижнекамского исполкома добавил, что в Татарстане также необходимо максимально проработать возможности города, района и республики для того, чтобы двигаться в подобном направлении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на прошлой неделе делегация из Нижнекамска посетила Узбекистан, где было подписано порядка 20 соглашений.

