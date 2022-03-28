Муллин: Экономические санкции нужно использовать для развития территории

Экономические санкции, под воздействием которых оказалась вся Россия, экономика Нижнекамска должна использовать для развития своей территории. Таким мнением на деловом понедельнике поделился руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Этот процесс небыстрый, финансово емкий, энергоемкий. Он связан и с людьми. В Нижнекамске серьезные возможности, потенциал. Эти возможности необходимо максимально использовать, и для нас это должно быть переломным моментом для того, чтобы развивать нашу территорию», — отметил докладчик.

На сегодняшний день есть договоренность с «Татнефтью» и «СИБУРом» на открытие магазинов малой химии на 1 тыс., 10 тыс. и 100 тыс. тонн. «Это те объемы, которые позволят нам развивать малые и средние площадки», — сказал Муллин.

На прошлой неделе делегация из Нижнекамска посетила Узбекистан, где было подписано порядка 20 соглашений. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Татарстана в рамках российско-узбекистанских взаимоотношений. В числе основных были вопросы по реализации совместного проекта по строительству химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Ташкентской области; по поставке грузовых автомобилей КАМАЗ, а также рассмотрение поставок автобусов и электробусов; по реализации широкого ассортимента шинной продукции «Нижнекамскшина» и расширения сети автомобильных заправок «Татнефть».