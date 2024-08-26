Менликиева: В пшенице Татарстана в этом году — высокий показатель клейковины

В Татарстане в этом году пшеница отличается высоким содержанием клейковины. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева.

«Нами обследовано 70% от валового сбора пшеницы. Больше всего пшеницы третьего класса, то есть довольно высокий показатель клейковины в этом году. Стекловидность тоже высокая. Далее идет пятый класс пшеницы, на последнем месте — четвертый», — рассказала спикер.

В России в этом году проходит обязательный государственный мониторинг пшеницы. Вся собранная пшеница должна быть обследована специалистами Центра оценки качества зерна. Для сельхозпроизводителей эта услуга оказывается бесплатно, отметила Менликиева.

«Для сельхозтоваропроизводителей это отличный шанс проверить зерно на потребительские свойства. Мы также устанавливаем класс пшеницы. И в дальнейшем на основе данных нашего исследования производитель будет знать, как применять это зерно — для хлебопечения или на корм животным», — подчеркнула она.

По словам спикера, если сельхозпроизводитель не пройдет государственный мониторинг, он не сможет реализовать свою пшеницу.

Подробнее о результатах работы Центра оценки качества зерна в РТ можно узнать из интервью «Татьяна Менликиева: „Отправка зерна из Татарстана на экспорт через порты выросла втрое"».