Менеджер развития среды дог-френдли предложила синхронизировать базы данных о собаках

Синхронизировать данные всех существующих баз о домашних животных предложила куратор проекта по развитию культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раёк.

«Необходима синхронизация всех существующих баз, потому что у большого количества людей животные зарегистрированы в системе Animal ID. Надеюсь, что в будущем получится синхронизировать эти системы», – сообщила она «Татар-информу».

Регистрация питомца – первый шаг на пути ответственного отношения людей к животным, считает Раёк. К примеру, налог на собак существует уже во многих странах.

«Налогообложение – важный этап, когда человек еще на этапе подбора питомца понимает, что понесет расходы. Пока у нас, к сожалению, животные не имеют никаких прав. И люди иногда считают, что могут не задумываться об удовлетворении их базовых потребностей – правильном питании, комфортном сне, качественном выгуле. Есть собаки, которые всю жизнь провели на цепи и никогда не выходили на прогулку», – подчеркнула она.

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать в июле. Все собаки на территории республики должны быть зарегистрированы в ветеринарных учреждениях и пройти чипирование. Решение направлено на повышение ответственности владельцев и обеспечение общественной безопасности. Процедура обязательной регистрации собак состоит из двух частей: чипизации – введения подкожного чипа одним уколом и внесения в федеральную информационную систему «Хорриот» информации о животном.

Подробнее о регистрации собак и штрафах за ее отсутствие читайте в материале «Татар-информа».