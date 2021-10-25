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25 октября 2021  15:35

Полиция в Москве начала проверку сообщения о пропаже актрисы Светланы Светличной

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Московская полиция начала проверку после получения сообщения о пропаже 81-летней российской актрисы Светланы Светличной, передает РИА Новости. 

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску», — рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее в СМИ появилась информация, что сын актрисы заявил о ее пропаже. При этом сам он позже заявил, что не обращался в полицию и ничего не знает о местонахождении матери.

Светличная предположительно не появлялась дома с 20 октября. При этом друг актрисы Иван Николаев заметил, что артистка переехала ближе к родственникам и просто не хочет контактировать с прессой.

Светлана Светличная — советская и российская актриса. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

#Россия #актриса #светлана светличная
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