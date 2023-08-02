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Общество 2 августа 2023 20:30

Менделеевским контрактникам вручили удостоверения ветерана боевых действий

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Менделеевским контрактникам вручили удостоверения ветерана боевых действий

В День воздушно-десантных войск в Менделеевске состоялся торжественный митинг. Глава района Радмир Беляев вручил удостоверения ветерана боевых действий десантникам — участникам спецоперации, рядовым Игорю Бажанову и Ренату Гилязову.

«Был удостоен чести вручить удостоверение ветерана боевых действий воинам-десантникам, участникам СВО Игорю Алексеевичу и Ренату Альфредовичу. Они были в числе первых в нашем районе, кто подписал контракт на военную службу в начале спецоперации. Гордимся нашими бойцами», — отметил глава Менделеевского района.

Как сообщили «Татар-инфому» в администрации, военнослужащие находятся на малой родине по истечении срока контракта.

Встреча горожан и героев дня состоялась у мемориала воинам интернационалистам. С профессиональным праздником военнослужащих ВДВ на торжественном митинге поздравили глава района Радмир Беляев, военный комиссар Сергей Залуженко.

В завершении по традиции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

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#спецоперация #военная служба по контракту
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