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Менделеевским контрактникам вручили удостоверения ветерана боевых действий
В День воздушно-десантных войск в Менделеевске состоялся торжественный митинг. Глава района Радмир Беляев вручил удостоверения ветерана боевых действий десантникам — участникам спецоперации, рядовым Игорю Бажанову и Ренату Гилязову.
«Был удостоен чести вручить удостоверение ветерана боевых действий воинам-десантникам, участникам СВО Игорю Алексеевичу и Ренату Альфредовичу. Они были в числе первых в нашем районе, кто подписал контракт на военную службу в начале спецоперации. Гордимся нашими бойцами», — отметил глава Менделеевского района.
Как сообщили «Татар-инфому» в администрации, военнослужащие находятся на малой родине по истечении срока контракта.
Встреча горожан и героев дня состоялась у мемориала воинам интернационалистам. С профессиональным праздником военнослужащих ВДВ на торжественном митинге поздравили глава района Радмир Беляев, военный комиссар Сергей Залуженко.
В завершении по традиции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ
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