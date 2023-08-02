Менделеевским контрактникам вручили удостоверения ветерана боевых действий

В День воздушно-десантных войск в Менделеевске состоялся торжественный митинг. Глава района Радмир Беляев вручил удостоверения ветерана боевых действий десантникам — участникам спецоперации, рядовым Игорю Бажанову и Ренату Гилязову.

«Был удостоен чести вручить удостоверение ветерана боевых действий воинам-десантникам, участникам СВО Игорю Алексеевичу и Ренату Альфредовичу. Они были в числе первых в нашем районе, кто подписал контракт на военную службу в начале спецоперации. Гордимся нашими бойцами», — отметил глава Менделеевского района.

Как сообщили «Татар-инфому» в администрации, военнослужащие находятся на малой родине по истечении срока контракта.

Встреча горожан и героев дня состоялась у мемориала воинам интернационалистам. С профессиональным праздником военнослужащих ВДВ на торжественном митинге поздравили глава района Радмир Беляев, военный комиссар Сергей Залуженко.

В завершении по традиции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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