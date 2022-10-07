В Лисичанск из Менделеевска отправилось пять тонн гуманитарной помощи

Сегодня с площади у Дворца культуры имени С. Гассара в Менделеевске была отправлена партия гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса, а также для военнослужащих. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Помощь удалось собрать благодаря фонду «Вместе к Победе», инициатором и организатором которого является предприниматель Рустем Гараев. Всего, по его словам, на сегодняшний день создано 25 таких пунктов по Татарстану. Менделеевск стал первым, откуда направили гумпомощь.

По словам главы района Радмира Беляева, буквально за неделю силами предпринимателей и неравнодушных жителей были собраны вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, мужская, женская, детская одежда, канцелярские товары — всё, что сейчас необходимо в быту.

«Я выражаю всем огромные слова благодарности: предпринимателям и всем жителям, кто принимает участие. Если мы вместе, мы обязательно победим. А мы сегодня вместе!» — обратился ко всем со сцены руководитель муниципалитета.

Глава отметил, что аналогичные пункты будут созданы в сельских поселениях района. Туда все желающие смогут также приносить любые вещи: теплые носки, одежду, продукты длительного хранения и так далее. Пока же день пункт сбора находится по адресу: ул. Набережная, д. 9.

Подобная акция проходит не первый раз. Ранее, 20 апреля, Менделеевск принял участие в акции «Своих не бросаем» и направил гуманитарную помощь на сумму 700 тыс. рублей вынужденным переселенцам из Донбасса.

Сегодня в Менделеевске разработаны меры поддержки мобилизованным и их семьям: это и выплаты по 20 тыс. рублей призванным, обеспечение необходимыми вещами по просьбе мобилизованных, отмена платы за детский сад, за питание в школах для детей призванных, выдача абонементов в бассейн, бесплатный прокат лыж и коньков. Также к работе подключились пожилые волонтеры, которые готовы помочь в качестве нянь и помощников по хозяйству.