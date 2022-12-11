Менделеевский район отправил гуманитарный груз на танковый полигон и бойцам в зону СВО

Менделеевский район собрал и отправил гуманитарную помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, а также мобилизованным землякам, которые сейчас проходят обучение на танковом полигоне, рассказали «Татар-информу» в администрации.

Каждый боец в зоне СВО получит персональный набор, в который входит спальный мешок, дождевик, маскировочный халат, термобелье, сапоги, носки (обычные, утепленные, термо-, шерстяные), мыло, зубная паста, перчатки. Также положили продукты питания: лапшу, консервы, чай, кофе.

Батальонам также направлены тепловые пушки, лопаты штыковые и совковые, пленка армированная.

Все это собрано общими силами родных и близких мобилизованных, администрация района выделила 1,2 млн рублей.

Также гуманитарная помощь доставлена ребятам, которые сейчас на танковом полигоне в Казани. Им отправили товары первой необходимости: дождевики, носки, термобелье, полотенца, перчатки, канцелярию, отвертки и плоскогубцы.

Всему батальону — генераторы, бензопилы, масло моторное, топоры, колуны, лопаты.

На следующей неделе благодаря поддержке градообразующего предприятия будут закуплены для бойцов в зоне СВО квадрокоптеры, тепловизоры, монокуляры, приборы ночного видения на сумму 1,4 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевский район выплатит по 20 тыс. рублей добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер».