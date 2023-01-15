Менделеевский район отправил более 30 маскировочных сетей в зону СВО

Жители Менделеевска сплели и отправили 31 маскировочную сеть в зону спецоперации. Все сети связаны инициативной группой «Мы вместе» при патриотическом музее кинотеатра «Юность», старшим поколением в кабинете Совета ветеранов и активистами из почтового отделения в ТОС «Поселок».

«Бойцы говорят, что им нравится качество. Спасибо нашим инициативным группам! Администрация обязательно будет продолжать закупки ткани для сетей и воска на окопные свечи», — отметил в своем телеграм-канале глава района Радмир Беляев.

Маскировочные сети размером 3 на 6 метров плетут из различных тканей, старых тюлей, ветоши. Они применяются для маскировки людей, техники, вооружения и других предметов.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, к этому благому делу подключаются сельские поселения, школьники, а также актеры Народного театра им. А. Ахунова под руководством Гульназ Стрелковой.

Директор Тихоновской школы Альберт Федоров периодически приезжает с детьми плести сети и принимает активное участие во всех сборах и акциях. Жительница села Старое Гришкино Марина Гвоздь в свободное время также часто присоединяется к изготовлению сетей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске начнут изготавливать пятиточечники для мобилизованных.