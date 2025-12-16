Менделеевские школьники встретились с ветераном СВО Айдаром Нуриевым

В Тураевском сельском доме культуры Менделеевского района прошел патриотический час с ветераном специальной военной операции Айдаром Нуриевым. Встреча была посвящена важным ценностям — долгу, чести, любви к Родине, дружбе и взаимопомощи.

Айдар Нуриев поделился с ребятами своим опытом службы и подчеркнул, что мужество, проявленное на фронте, можно применять и в мирной жизни, например, трудясь на благо своего поселения в качестве главы сельского поселения.

Школьники внимательно слушали рассказы ветерана, задавали вопросы о службе, наградах, источниках сил в трудные моменты и перспективах развития Тураевского поселка.

Айдару Нуриеву выразили искреннюю благодарность за смелость, откровенность и мудрые наставления, которые оставили глубокий след в сердцах ребят.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.