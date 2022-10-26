В Менделеевске с 1 ноября вводится бесплатный проезд для детей и жен мобилизованных

Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

По решению Штаба Менделеевского района по поддержке семей мобилизованных с 1 ноября отменят оплату за проезд в общественном транспорте для их детей и жен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава района Радмир Беляев.

По словам руководителя, такое решение было принято из-за обращений жителей района.

«Наш штаб ежедневно получает самые разные обращения. Кто-то просит привезти дрова, кто-то обращается с вопросами по выплатам. Одним из предложений стала отмена оплаты проезда в общественном транспорте для жен и детей мобилизованных», — рассказал Беляев.

Ранее в районе уже выплатили каждому мобилизованному по 20 тыс. рублей, а также снабдили их необходимой экипировкой. Помимо этого, для школьников – детей призванных резервистов – организовано бесплатное питание, а дошкольники освобождены от оплаты за детские сады.

Для удобства получения всех мер поддержки в Менделеевском районе разработали абонемент. Его выдадут каждой семье и каждому ребенку резервиста, призванного по частичной мобилизации.

Также Менделеевск организует сбор гуманитарной помощи. Район уже отправил несколько партий грузов в Лисичанск. Так, на днях в рамках движения «Помощь рядом! Ярдэм янэшэ!» менделеевцы направили 9 тонн картофеля. Работа штаба находится под контролем главы Менделеевского района.