Гости казанского Сабантуя отведают баурсак-рекордсмен в подворье Менделеевска

Менделеевск представит на Республиканском Сабантуе в Казани подворье района второй год подряд. В этом году гостей будут удивлять и программой, и угощением. Некоторые подробности о празднике рассказали в пресс-службе районной администрации.

Так, для гостей праздника в подворье приготовят самый большой баурсак в России. Пока точный вес блюда не называют, но известно, что фиксировать достижение будут представители Книги рекордов России. Там же проведут и мастер-класс по приготовлению баурсака. Угощать будут и традиционными менделеевскими «коймаками» из печи.

Менделеевск сделает акцент и на истории города. Так, гостей будет встречать человек в образе Дмитрия Менделеева, а для детей проведут химическое шоу.

Кроме этого, гостей будут ждать мастер-классы по плетению скатертей и вышивке, а вся делегация района приедет на праздник в национальных костюмах. Подворье будет расположено в поселке Мирный.

Ранее «Татар-информ» опубликовал программу, как отметят Сабантуй в Казани.