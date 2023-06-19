Метшин противопоставил Сабантуй ценностям Запада: «Их объединяет лишь бигмак и кока-кола»

В Год национальных культур и традиций подход к организации Сабантуя «переосмыслили», добавили «больше национальных красок»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как бы технократично ни развивался мир, очень важно сохранить сам праздник»

Традиционно Сабантуй пройдет на четырех площадках Казани. Начнется он с конных скачек в пятницу вечером, 23 июня, на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань». Начало мероприятия — в 16.30. В программе запланировано 14 скачек и заездов, концертная программа мастеров искусств, выступление воспитанников волгоградской конной школы, а также традиционная лотерея с розыгрышем ценных призов.

На следующий день праздник плуга продолжится на трех локациях: в Березовой роще жилого массива Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Начнется праздничная программа в 9.30 утра.

«В этом году мы постарались внести вместе с режиссерами некоторые изменения. Добавилось больше национальных красок. Как бы технократично ни развивался мир, очень важно сохранить сам праздник, который посвящен окончанию весенних полевых работ. Наши гости увидят новшества. Мы постарались с организаторами, долго обсуждали [сценарий]. Надеюсь, всё придется по душе», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин обратил внимание на цель проведения Сабантуя Фото: kzn.ru

На празднике будут организованы мастер-классы по татарскому танцу и национальной кухне. Зрители также смогут насладиться зрелищными поединками национальной борьбы корэш.

«На каждой площадке будут свои хедлайнеры, насыщенная программа, развлечения. Это возможность с удовольствием провести один из самых долгожданных праздников, которые объединяют наш многонациональный народ. И сама площадка, и церемония открытия, и пролог — всё будет посвящено не только Сабантую, но и многообразию нашего многонационального народа, который проживает на территории всего Татарстана и Казани», — отметил мэр.

Отдельно Ильсур Метшин обратил внимание на цель проведения Сабантуя.

«И сама площадка, и церемония открытия, и пролог — всё будет посвящено не только Сабантую, но и многообразию нашего многонационального народа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это не только праздник ради праздника. Но и воспитание нашего подрастающего поколения в наших традициях. Сегодня западный мир, к сожалению, всех под одну гребенку... Единственное объединяющее начало у них — бигмак и кока-кола. Для нас важно сохранять национальную особенность, память о наших национальных корнях, что делает нас всех духовно богаче», — убежден мэр.

«Каждый желающий сможет принести свой дар празднику»

Начальник городского Управления культуры Азат Абзалов сообщил, что в этом году продолжится добрая народная традиция — сбор даров Сабантуя. Так, 21 июня обряд пройдет в жилом массиве Дербышки. Конная повозка утром проедет по улицам Начальная, Советская и Халезова, а на площади перед ДК Саид-Галиева развернутся народные гулянья с выступлением фольклорных коллективов. В этот же день церемония пройдет в поселке Залесный и в жилом массиве Салават Купере.

Азат Абзалов сообщил, что в этом году продолжится добрая народная традиция — сбор даров Сабантуя Фото: kzn.ru

В историческом центре Казани сбор даров пройдет 23 июня. Несколько конных повозок проедут по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Каюма Насыри. Затем они съедутся на площадь у театра им. Г.Камала, где в 12.30 начнется концерт.

«Каждый желающий сможет принять участие в церемонии, выбрать удобную локацию и принести свой дар празднику. Все собранные подарки будут торжественно переданы организаторам для вручения победителям народных игр и состязаний», — отметил докладчик.

На Сабантуй предложили прийти в национальных костюмах

В Год национальных культур и традиций, объявленный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, концепция празднования Сабантуя будет посвящена древним обрядам и обычаям татар.

Каждому, кто придет в народном костюме, будет предложена фотосессия в специальной фотозоне «Лица Сабантуя» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для поддержания особой атмосферы Сабантуя гости праздника смогут посетить его в национальных костюмах или добавить элементы татарской культуры в свой образ. Каждому, кто придет в народном костюме, будет предложена фотосессия в специальной фотозоне "Лица Сабантуя"», — отметил начальник городского Управления культуры Азат Абзалов.

В поселке Мирном построят 11 аутентичных подворий. В каждом из них пройдут уникальные мастер-классы по разным видам ремесел, татарской кухне и состязания.

В подворье Рыбной слободы расскажут секреты кружевоплетения и выпечки традиционного татарского блюда кабартма, а также состоятся состязания по поднятию гири. Мастерицы Высокогорского района покажут, как вышивать татарский калфак.

На центральном майдане в Мирном в прологе выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы со всей республики. Театрализованный пролог «Беренче боразда» представит зрителям переосмысление, эволюцию татарского народного праздника Сабантуй.

«Это не только праздник ради праздника. Но и воспитание нашего подрастающего поколения в наших традициях» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь же выступят звезды татарской эстрады Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Салават Табаев, Айгуль Хайри, оркестр «Казан нуры» и многие другие. На празднике в Дербышках для гостей споют Филюс Кагиров, Артур Мингазов и Илюса Хузина.

Транспортное обслуживание будет организовано по специальной схеме

К местам проведения Сабантуя в Казани жители и гости города смогут добраться на общественном транспорте. «Для посещения праздничных мероприятий Сабантуя жителям и гостям столицы Татарстана рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта. Транспортное обслуживание будет организовано по специальной схеме», — отметил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Так, в Березовую рощу поселка Мирный жители и гости города смогут добраться специальными автобусными маршрутами с четырех остановок: «Станция метро „Пр. Победы“», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «Ул. Глазунова» («Теплоконтроль»).

К местам проведения Сабантуя в Казани жители и гости города смогут добраться на общественном транспорте Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Автобусы будут ходить с 8 утра до окончания праздничных мероприятий. Ожидается, что праздничные мероприятия продлятся до 16 часов. Также будут курсировать автобусы № 53 и 26. Кроме того, на Сабантуй можно будет приехать на электропоезде со станции Казань-1.

На Лебяжье можно будет добраться рейсовыми автобусами № 36, 46 и 72. Будут курсировать и дополнительные автобусы от Горьковского шоссе, от ТЦ «Мегастрой». В Березовую рощу поселка Дербышки можно будет добраться от парковки у Компрессорного завода и с территории парковки ТЦ «Мега», а также на рейсовых автобусах № 1, 25, 34, 60, 90 и 91.

Азат Абзалов также сообщил о небольших изменениях в организации дорожного движения в день проведения Сабантуя.

«23 июня с 6 утра и до 17 часов 24 июня будет организовано одностороннее движение на автомобильной дороге от „Лесного городка“ до Фермского шоссе. Для удобства жителей жилого комплекса „Лесной городок“ двухстороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено», — пояснил он.

Дмитрий Кремлев доложил, что за три последних года в оснащение и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы Казани вложено 600 млн рублей Фото: kzn.ru

«Камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ»

Начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев также доложил на совещании, что за три последних года в оснащение и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы Казани вложено 600 млн рублей. На эти средства все школы и детские сады города оснастили системой контроля управления доступом.

По его словам, на сегодняшний день в 202 школах Казани эти системы установлены на 250 дверях и 261 калитке, в 393 детских садах — на 970 дверях и 554 калитках.

«На начало 2021 года количество установленных систем доступа в учреждения образования было настолько недостаточно, что мы получили более 570 замечаний надзорных органов», — пояснил спикер.

Все школы и детские сады города оснастили системой контроля управления доступом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кремлев отметил, что за три года число камер видеонаблюдения в казанских детсадах и школах выросло на треть, на 92,5% исправлены недостатки по замечаниям по паспортам безопасности.

Камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ. Сейчас в городских школах работают 5,3 тыс. видеокамер. Еще 5,8 тыс. установлены на территориях 357 детсадов. Всего сегодня на объектах социальной инфраструктуры работают свыше 14 тыс. камер видеонаблюдения.

«Безопасность детей — это вопрос номер один для нас»

Кнопками тревожной сигнализации оснастили 100% школ и детских садов Казани. Такие кнопки работают не только в зданиях, но и по всей прилегающей территории образовательных учреждений.

Кнопками тревожной сигнализации оснастили 100% школ и детских садов Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«То, что на 100% оборудовали школы и детские сады, — это большая победа. Были потрачены огромные ресурсы — как финансовые, так и трудовые. Но безопасность детей — это вопрос номер один для нас», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города также высоко оценил создание Виртуального мониторингового центра. Благодаря ему количество ложных срабатываний снизилось в 2,5 раза.

Сегодня к Виртуальному мониторинговому центру подключено более 320 объектов социальной сферы, в режиме реального времени проводится мониторинг работоспособности свыше 1,1 тыс. камер видеонаблюдения и более 20 тыс. датчиков автоматической пожарной сигнализации. Ежегодно обрабатывается примерно 50 тыс. заявок, среднее время на устранение инцидента составляет 3,5 часа.

«Это тот случай, когда не только установили оборудование, но и сработали на опережение. Создание Виртуального мониторингового центра, который позволяет сразу видеть неисправности той или иной системы безопасности и оперативно их устранять, — это большой шаг вперед по сравнению с тем, как раньше работали подрядные организации. Ездили по нашим социальными объектам, делали проверку. Виртуальный центр — это то, что решает проблему оперативности, важно эту работу продолжить», — добавил Метшин.