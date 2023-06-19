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Метшин противопоставил Сабантуй ценностям Запада: «Их объединяет лишь бигмак и кока-кола»
Праздник Сабантуй отметят в Казани 24 июня. В Год национальных культур и традиций подход к его организации «переосмыслили», добавили «больше национальных красок». Как и где пройдут народные гуляния рассказали на деловом понедельнике мэр Ильсур Метшин и начальник Управления культуры Азат Абзалов.
«Как бы технократично ни развивался мир, очень важно сохранить сам праздник»
Традиционно Сабантуй пройдет на четырех площадках Казани. Начнется он с конных скачек в пятницу вечером, 23 июня, на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань». Начало мероприятия — в 16.30. В программе запланировано 14 скачек и заездов, концертная программа мастеров искусств, выступление воспитанников волгоградской конной школы, а также традиционная лотерея с розыгрышем ценных призов.
На следующий день праздник плуга продолжится на трех локациях: в Березовой роще жилого массива Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Начнется праздничная программа в 9.30 утра.
«В этом году мы постарались внести вместе с режиссерами некоторые изменения. Добавилось больше национальных красок. Как бы технократично ни развивался мир, очень важно сохранить сам праздник, который посвящен окончанию весенних полевых работ. Наши гости увидят новшества. Мы постарались с организаторами, долго обсуждали [сценарий]. Надеюсь, всё придется по душе», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
На празднике будут организованы мастер-классы по татарскому танцу и национальной кухне. Зрители также смогут насладиться зрелищными поединками национальной борьбы корэш.
«На каждой площадке будут свои хедлайнеры, насыщенная программа, развлечения. Это возможность с удовольствием провести один из самых долгожданных праздников, которые объединяют наш многонациональный народ. И сама площадка, и церемония открытия, и пролог — всё будет посвящено не только Сабантую, но и многообразию нашего многонационального народа, который проживает на территории всего Татарстана и Казани», — отметил мэр.
Отдельно Ильсур Метшин обратил внимание на цель проведения Сабантуя.
«Это не только праздник ради праздника. Но и воспитание нашего подрастающего поколения в наших традициях. Сегодня западный мир, к сожалению, всех под одну гребенку... Единственное объединяющее начало у них — бигмак и кока-кола. Для нас важно сохранять национальную особенность, память о наших национальных корнях, что делает нас всех духовно богаче», — убежден мэр.
«Каждый желающий сможет принести свой дар празднику»
Начальник городского Управления культуры Азат Абзалов сообщил, что в этом году продолжится добрая народная традиция — сбор даров Сабантуя. Так, 21 июня обряд пройдет в жилом массиве Дербышки. Конная повозка утром проедет по улицам Начальная, Советская и Халезова, а на площади перед ДК Саид-Галиева развернутся народные гулянья с выступлением фольклорных коллективов. В этот же день церемония пройдет в поселке Залесный и в жилом массиве Салават Купере.
В историческом центре Казани сбор даров пройдет 23 июня. Несколько конных повозок проедут по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Каюма Насыри. Затем они съедутся на площадь у театра им. Г.Камала, где в 12.30 начнется концерт.
«Каждый желающий сможет принять участие в церемонии, выбрать удобную локацию и принести свой дар празднику. Все собранные подарки будут торжественно переданы организаторам для вручения победителям народных игр и состязаний», — отметил докладчик.
На Сабантуй предложили прийти в национальных костюмах
В Год национальных культур и традиций, объявленный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, концепция празднования Сабантуя будет посвящена древним обрядам и обычаям татар.
«Для поддержания особой атмосферы Сабантуя гости праздника смогут посетить его в национальных костюмах или добавить элементы татарской культуры в свой образ. Каждому, кто придет в народном костюме, будет предложена фотосессия в специальной фотозоне "Лица Сабантуя"», — отметил начальник городского Управления культуры Азат Абзалов.
В поселке Мирном построят 11 аутентичных подворий. В каждом из них пройдут уникальные мастер-классы по разным видам ремесел, татарской кухне и состязания.
В подворье Рыбной слободы расскажут секреты кружевоплетения и выпечки традиционного татарского блюда кабартма, а также состоятся состязания по поднятию гири. Мастерицы Высокогорского района покажут, как вышивать татарский калфак.
На центральном майдане в Мирном в прологе выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы со всей республики. Театрализованный пролог «Беренче боразда» представит зрителям переосмысление, эволюцию татарского народного праздника Сабантуй.
Здесь же выступят звезды татарской эстрады Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Салават Табаев, Айгуль Хайри, оркестр «Казан нуры» и многие другие. На празднике в Дербышках для гостей споют Филюс Кагиров, Артур Мингазов и Илюса Хузина.
Транспортное обслуживание будет организовано по специальной схеме
К местам проведения Сабантуя в Казани жители и гости города смогут добраться на общественном транспорте. «Для посещения праздничных мероприятий Сабантуя жителям и гостям столицы Татарстана рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта. Транспортное обслуживание будет организовано по специальной схеме», — отметил начальник Управления культуры Азат Абзалов.
Так, в Березовую рощу поселка Мирный жители и гости города смогут добраться специальными автобусными маршрутами с четырех остановок: «Станция метро „Пр. Победы“», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «Ул. Глазунова» («Теплоконтроль»).
Автобусы будут ходить с 8 утра до окончания праздничных мероприятий. Ожидается, что праздничные мероприятия продлятся до 16 часов. Также будут курсировать автобусы № 53 и 26. Кроме того, на Сабантуй можно будет приехать на электропоезде со станции Казань-1.
На Лебяжье можно будет добраться рейсовыми автобусами № 36, 46 и 72. Будут курсировать и дополнительные автобусы от Горьковского шоссе, от ТЦ «Мегастрой». В Березовую рощу поселка Дербышки можно будет добраться от парковки у Компрессорного завода и с территории парковки ТЦ «Мега», а также на рейсовых автобусах № 1, 25, 34, 60, 90 и 91.
Азат Абзалов также сообщил о небольших изменениях в организации дорожного движения в день проведения Сабантуя.
«23 июня с 6 утра и до 17 часов 24 июня будет организовано одностороннее движение на автомобильной дороге от „Лесного городка“ до Фермского шоссе. Для удобства жителей жилого комплекса „Лесной городок“ двухстороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено», — пояснил он.
«Камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ»
Начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев также доложил на совещании, что за три последних года в оснащение и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы Казани вложено 600 млн рублей. На эти средства все школы и детские сады города оснастили системой контроля управления доступом.
По его словам, на сегодняшний день в 202 школах Казани эти системы установлены на 250 дверях и 261 калитке, в 393 детских садах — на 970 дверях и 554 калитках.
«На начало 2021 года количество установленных систем доступа в учреждения образования было настолько недостаточно, что мы получили более 570 замечаний надзорных органов», — пояснил спикер.
Кремлев отметил, что за три года число камер видеонаблюдения в казанских детсадах и школах выросло на треть, на 92,5% исправлены недостатки по замечаниям по паспортам безопасности.
Камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ. Сейчас в городских школах работают 5,3 тыс. видеокамер. Еще 5,8 тыс. установлены на территориях 357 детсадов. Всего сегодня на объектах социальной инфраструктуры работают свыше 14 тыс. камер видеонаблюдения.
«Безопасность детей — это вопрос номер один для нас»
Кнопками тревожной сигнализации оснастили 100% школ и детских садов Казани. Такие кнопки работают не только в зданиях, но и по всей прилегающей территории образовательных учреждений.
«То, что на 100% оборудовали школы и детские сады, — это большая победа. Были потрачены огромные ресурсы — как финансовые, так и трудовые. Но безопасность детей — это вопрос номер один для нас», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Глава города также высоко оценил создание Виртуального мониторингового центра. Благодаря ему количество ложных срабатываний снизилось в 2,5 раза.
Сегодня к Виртуальному мониторинговому центру подключено более 320 объектов социальной сферы, в режиме реального времени проводится мониторинг работоспособности свыше 1,1 тыс. камер видеонаблюдения и более 20 тыс. датчиков автоматической пожарной сигнализации. Ежегодно обрабатывается примерно 50 тыс. заявок, среднее время на устранение инцидента составляет 3,5 часа.
«Это тот случай, когда не только установили оборудование, но и сработали на опережение. Создание Виртуального мониторингового центра, который позволяет сразу видеть неисправности той или иной системы безопасности и оперативно их устранять, — это большой шаг вперед по сравнению с тем, как раньше работали подрядные организации. Ездили по нашим социальными объектам, делали проверку. Виртуальный центр — это то, что решает проблему оперативности, важно эту работу продолжить», — добавил Метшин.
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