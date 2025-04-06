Менделеевск признан самым комфортным малым городом Татарстана

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

ДОМ.РФ и Минстрой России представили Индекс качества городской среды за 2024 год. В рейтинг вошли 1116 городов разных категорий: от крупнейших до малых с населением менее 5 тыс. Как сообщают аналитики, средний показатель качества городской среды в России вырос с 200 до 220 баллов.

Среди городов Татарстана с численностью населения от 5 до 25 тысяч Менделеевск набрал наибольшее количество баллов – 251.

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

«Эти баллы говорят о нашей большой системной работе. Благодаря поддержке республики, нашего Раиса, а также кластерному развитию совместно со стратегическим партнером химическим комплексом «Аммоний», мы стараемся последовательно повышать качество городской среды. Это и велодорожки, и новые общественные пространства, и служба озеленителей. В этом году перед нами также стоят большие задачи», – прокомментировал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

Индекс качества городской среды формируется Минстроем РФ для дальнейшего улучшения условий жилья в городах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань и Иннополис вошли в число самых комфортных городов России.

Комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.