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По итогам 2024 года Казань и Иннополис вошли в число самых комфортных городов России в своих категориях. Об этом свидетельствуют результаты Индекса качества городской среды для 1116 городов за прошлый год, подготовленного Минстроем РФ.

Среди крупнейших городов (с населением более 1 млн человек) топ-3 по комфортности составили Москва (с 312 баллами), Санкт-Петербург (с 283) и Казань (с 254).

И если лидерские позиции Москвы и Петербурга остались неизменными, то столица Татарстана поднялась на третье место с четвертого, которое занимала по итогам 2023 года, сместив Нижний Новгород.

В свою очередь Иннополис стал лидером среди малых городов с населением менее 5 тыс. человек, набрав 264 балла. Второе и третье места заняли Верея и Правдинск с 257 и 253 баллами соответственно.

В целом по стране доля городов с благоприятной средой составила 82,4%: их число достигло 920, превысив показатель позапрошлого года на 161. Среднее значение по регионам выросло с 200 до 220 баллов.

Федеральный Минстрой также упомянул Татарстан среди регионов, показавших высокий результат Индекса качества городской среды. Аналогичным образом себя проявили республики Саха (Якутия), Чечня и Северная Осетия – Алания, Рязанская область, Ставропольский край, Тульская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, а также Крым.

«Индекс – яркое свидетельство того, что благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и слаженной работе регионов наши города существенно преобразились и стали более комфортными, современными и удобными для жизни. <...> Мы продолжим эту работу в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», чтобы каждый город в России мог предложить своим жителям дополнительные возможности для самореализации и комфортную среду для развития», – заверил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Первоначальная национальная цель по повышению Индекса качества городской среды на 30% в 2024 году достигнута. <...> В этом году число городов с благоприятной средой на 18% превысило плановое значение, 205 городов стали комфортнее для проживания. Благодаря работе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» мы видим активную работу регионов над улучшением жизни своих граждан», – заметил в свою очередь министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Индекс качества городской среды формировался по 36 ключевым индикаторам, включающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. Максимальная возможная оценка – 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получают статус благоприятных для проживания.

Комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.