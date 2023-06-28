Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Менделеевск презентовал новый туристический маршрут «Сокровища камских берегов»
В Менделеевске состоялась первая экскурсия по туристическому маршруту «Сокровища камских берегов» для группы из Удмуртии.
Гостям показали Богоявленский храм, усыпальницы Петра Ушкова и Егора Ушкова, святой родник с купелью, храм мученика Уара на живописном берегу Икского Устья. В финале гостей из соседней республики накормили вкусным купеческим обедом из ухи и расстегая из свежевыловленной камской рыбы.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, туристический маршрут «Сокровища камских берегов» подготовлен краеведческим музеем Менделеевска.
«На высоком берегу Камы уютно расположились два древних села, которые поистине являются сокровищами Прикамья — Тихие Горы и Икское Устье. Монастырские села, пристани Ушковских заводов, родина елабужского купечества — два села роднит очень многое, но каждое из них обладает собственным неповторимым духом и богатой историей», — поделился источник.
Продолжительность нового маршрута составляет 3 часа.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске в этом году реализуют первый этап благоустройства пляжа, который станет первым водным объектом на территории муниципального образования. Открытие пляжа ожидается в августе.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»