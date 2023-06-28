Менделеевск презентовал новый туристический маршрут «Сокровища камских берегов»

В Менделеевске состоялась первая экскурсия по туристическому маршруту «Сокровища камских берегов» для группы из Удмуртии.

Гостям показали Богоявленский храм, усыпальницы Петра Ушкова и Егора Ушкова, святой родник с купелью, храм мученика Уара на живописном берегу Икского Устья. В финале гостей из соседней республики накормили вкусным купеческим обедом из ухи и расстегая из свежевыловленной камской рыбы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, туристический маршрут «Сокровища камских берегов» подготовлен краеведческим музеем Менделеевска.

«На высоком берегу Камы уютно расположились два древних села, которые поистине являются сокровищами Прикамья — Тихие Горы и Икское Устье. Монастырские села, пристани Ушковских заводов, родина елабужского купечества — два села роднит очень многое, но каждое из них обладает собственным неповторимым духом и богатой историей», — поделился источник.

Продолжительность нового маршрута составляет 3 часа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске в этом году реализуют первый этап благоустройства пляжа, который станет первым водным объектом на территории муниципального образования. Открытие пляжа ожидается в августе.