На будущем пляже в Менделеевске проведены свайные работы

В Менделеевске в этом году реализуют первый этап благоустройства пляжа, который станет первым водным объектом на территории муниципального образования. На данный момент на объекте вкручены сваи для устройства деревянного настила, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

Также проведена заливка бетонного основания для укладки тротуарной плитки, установлен бордюрный камень, уложена тротуарная плитка. Данные виды работ выполнены на 100%.

Специалистами производится укладка труб водоснабжения, канализации, засыпка траншей. На 98% выполнены работы по горизонтальному бурению до места врезки в магистральный водопровод на улице Центральная.

Создавать первый в Менделеевском районе благоустроенный пляж будут в несколько этапов: в первую очередь вложат 70 млн рублей и реализуют в 2023 году.

Объект будет открыт в последний месяц лета. На берегу Камы появится пляжная зона, спортивная и детская площадки, раздевалки, душевые, медпункт, гриль-зона, зона для отдыха с палатками, кафе и прокат водного инвентаря.

Обустройство пляжа станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.