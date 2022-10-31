Менделеевск отправил в Лисичанск пять тонн гуманитарного груза

Менделеевск направил пять тонн гуманитарного груза в подшефный Татарстану Лисичанск. Отправка состоялась в рамках республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В совокупности за время СВО из Менделеевска направлено более 30 тонн гуманитарной помощи, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

На площади у ДК им. С. Гассара собрались неравнодушные жители, представители Совета ветеранов (пенсионеров) района, юнармейцы. На мероприятии выступил и глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Четвертая партия гуманитарной помощи отправляется в Лисичанск из Менделеевска. Идти к победе нужно вместе. В совокупности отправили более 30 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции и будем продолжать это делать», — заявил он.

В последней партии менделеевцы собрали для жителей Лисичанска продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены. Радмир Беляев поблагодарил каждого, кто принял участие в сборе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в городе открыты два пункта приема помощи движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»: в молодежном центре «Яшьлек» (ул.Речная, 1), а также в районном Ддоме культуры «Юность» (ул.Бурмистрова, 3).

В предыдущей партии было отправлено 9 тонн картофеля, собранных предпринимателями района. По мере собираемости необходимых вещей, медикаментов или продуктов питания для бойцов в зону СВО будет направлена еще одна машина с грузом.