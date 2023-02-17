Менделеевск направил очередную партию гуманитарной помощи в Лисичанск

Из Менделеевского района Татарстана очередная партия гуманитарной помощи направлена в Лисичанск. Сумма груза составила почти полмиллиона рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

В рамках акции «Своих не бросаем» в Лисичанск через партию «Единая Россия» направлено 5 тонн гуманитарной помощи. В нее вошли крупы, сахар, вода и одежда.

В фонд регионального общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» также передано 5 тонн помощи: крупы, макароны, вода.

«Благодарю неравнодушных менделеевцев за сделанный вклад в общее дело!» — заявил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Отправка гуманитарной помощи в Менделеевске производится ежемесячно. На сегодняшний день направлено уже примерно 80 тонн груза более чем на 30 млн рублей.

Напомним, ранее делегация Менделеевска во главе с Радмиром Беляевым лично доставила груз в зону специальной военной операции.