Менделеевск направил бойцам в зону спецоперации бронеавтомобиль

Сегодня Менделеевск направил очередную партию помощи для полков 430-го и 1232-го полков, в которых проходят службу жители Менделеевского района. В 1232-й полк были направлены индивидуальные посылки. В них вошли газовые баллоны, средства личной гигиены, футболки, носки. Также бойцам по их просьбе передали набор инструментов для ремонта автомобилей и строительные мешки. Есть в посылках и конфеты, и орехи.

Для 430-го полка Менделеевск направил бронеавтомобиль. Во время отпуска на встрече с главой района мобилизованные сообщили о необходимости автозапчастей. И сегодня бойцы забрали и эти запчасти.

«Общая сумма оказанной помощи составила более 2 млн рублей. Мы формировали груз по пожеланиям бойцов на встречах. Мы узнаем обо всем необходимом из первых уст во время отпусков наших бойцов, прямая связь установлена и с зоной СВО», — заявил во время отправки глава района Радмир Беляев.

Кроме того, для бойцов, проходящих службу на блокпостах, были закуплены и отправлены триммеры.

«Спасибо жителям города Менделеевска! Вы наш надежный тыл, опора, вы всегда рядом, и мы это чувствуем», — поблагодарил один из участников спецоперации. Сейчас несколько военных пребывают в краткосрочном отпуске на малой родине.

Помимо бойцов, по своей личной инициативе груз будут сопровождать главы Тихоновского и Мунайкинского сельских поселений. Ранее груз для бойцов в зону спецоперации доставлял и глава Менделеевского района.

«В общей сложности на сегодняшний день оказана гуманитарная помощь на сумму более 41 млн рублей», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семьям менделеевских участников спецоперации помогли с заготовкой дров.