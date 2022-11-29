Менделеевцы сплели десять маскировочных сетей для бойцов в зоне СВО

Жители Менделеевского района РТ сплели десять маскировочных сетей для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Маскировочные сети размером 1,5 на 3 метра плетут из различных тканей, старых тюлей, ветоши. К инициативной группе подключились жены мобилизованных и даже школьники.

«Активистки собираются в патриотическом центре „Шурави“ в кинотеатре „Юность“. Говорят, что будут рады любой помощи — будь то ткань или рабочие руки», — рассказал глава района Радмир Беляев.

Как сообщают участницы клуба «Талантливые бабушки», сети плетутся для бойцов, так как хорошая маскировка уменьшает потери на передовой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске дети мобилизованных станут участниками новогодней «Елки желаний».