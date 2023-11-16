Менделеевцы получили пять наград на конкурсе «105-летие архивной службы Татарстана»

Пять наград получили жители Менделевского района на конкурсе в честь «105-летия архивной службы Татарстана».

Как сообщил глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале, начальник архивного отдела Исполкома района Гузель Миниахметова стала победителем в 2-х номинациях за проект оснащения хранилищ мобильными стеллажами и за проект «Пишем историю вместе. Менделеевские страницы».

В конкурсе «Моя родословная» Татьяна Никитина заняла 1 место за исследовательскую работу «Мой род Никитины-Плюснины –Бритвины». Отличилась и Эльмира Досманова, занявшая 2 место за исследовательскую работу «Семейная сага семьи Мухаметдиновых». А ученик школа № 1 имени М.С. Фомина Артур Миронов взял «бронзу» в «1 возрастной группе».

Ранее сообщалось, что на вышеупомянутом конкурсе объявили и победителя на получение стипендии среди студентов КФУ. Им стал Антон Никитин, который теперь три месяца подряд будет получать 15 тыс. рублей.