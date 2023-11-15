В Казани отметили 105-летие архивной службы Татарстана

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш» прошло мероприятие в честь 105-летия архивной службы Республики Татарстан и состоялась церемония награждения победителей конкурсов, организованных Госкомитетом РТ по архивному делу.

При входе в концертный зал разместилась выставка работ по семейной генеалогии, которая включала более 190 экспонатов.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Совсем недавно мы праздновали 100-летие, но за эти пять лет сделан, мне кажется, квантовый скачок. Мы увидели сейчас замечательную выставку, я уверен, что это движение будет нарастать, потому что самое главное — наш генетический и культурно-исторический код, который передается через архивы, через родителей», — заметил в своей речи заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

В конкурсе «Передай семейный архив» первое место занял Мухарам Мухаметзянов, получивший сертификат на 50 тыс. рублей. Второй стала Резида Валиева, а на третьем месте оказался Айдар Валлиулин.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Наградили и победителей конкурса «Моя родословная» среди разных возрастных групп. Занявшие третье место ребята получили в подарок универсальные наушники, ставшие вторыми — умную колонку от «Яндекса», а первыми — еще более продвинутую умную колонку.

Кроме того, был объявлен победитель конкурса на соискание стипендии среди студентов Казанского федерального университета: им стал Антон Никитин, в течение трех месяцев он будет получать выплату в размере 15 тыс. рублей.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Вся церемония сопровождалась аплодисментами присутствующих. Помимо прочего, состоялись выступления вокальных дуэтов и танцоров.