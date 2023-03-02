Менделеевцы направят в поддержку бойцам спецоперации одеяла и окопные свечи

В гуманитарный штаб в Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевска пришла очередная поставка от предпринимателей района. Так, одна из местных компаний отгрузила около 100 литров жидкого мыла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Помимо предпринимателей, в этом движении активно участвуют сельские поселения. Партию гуманитарной помощи для бойцов передали жители Тураевского поселения. В набор вошли постельные комплекты, теплые одеяла, полотенца, медикаменты и окопные свечи.

Пункты республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» расположены в молодежном центре «Яшьлек» (ул. Речная, 1), а также в районном Доме культуры «Юность» (ул. Бурмистрова, 3).

«Мы продолжаем поддерживать наших бойцов и их семьи, искать новые возможности для помощи и решать все возникающие вопросы. Спасибо, что мы вместе», — отметил глава района Радмир Беляев.

Отправка из района осуществляется ежемесячно. Всего же Менделеевск направил более 80 тонн помощи на сумму 30 млн рублей.

Напомним, ранее делегация Менделеевска во главе с Радмиром Беляевым лично доставила груз в зону специальной военной операции.