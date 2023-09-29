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Менделеевцы готовят для бойцов СВО чай из трав и куклы-обереги
В Менделеевске продолжается работа по оказанию гуманитарной помощи бойцам СВО. Ежедневно ответственные от администрации узнают о потребностях бойцов. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, мобилизованным из роты разведки передали генератор и листы ОСП.
Активное участие в сборе гуманитарной помощи оказывают и жители района.
Так, жители села Тураево передали бойцам чай. Работу организовал исполком сельского поселения. Они собственноручно собрали несколько видов полезных трав, измельчили и расфасовали готовый чай в пакетики, сделанные своими руками.
В рамках Всероссийской акции «Своих не бросаем» в Ижёвском сельском Доме культуры провели мастер-класс по созданию оберегов для солдат — участников специальной военной операции.
К каждой кукле-оберегу приложили письмо со словами поддержки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевский район РТ с начала СВО выделил на поддержку бойцов 45 млн рублей. на днях по просьбе бойцов была передана гуманитарная помощь — четыре колеса для УАЗ в 1232 полк. Они были переданы участнику СВО, который приехал домой в краткосрочный отпуск.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.
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Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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