Менделеевский район с начала СВО выделил на поддержку бойцов 45 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске продолжается работа по поддержке участников спецоперации и их семей. На сегодняшний день по всем направлениям оказана помощь на 45 млн рублей.

Кураторы и ответственные ежедневно находятся на связи с бойцами, узнают о потребностях и содействуют в решении возникающих вопросов.

Так, на днях по просьбе бойцов была передана гуманитарная помощь — четыре колеса для УАЗ в 1232 полк. Они были переданы участнику СВО, который приехал домой в краткосрочный отпуск.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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