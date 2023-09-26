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Менделеевский район с начала СВО выделил на поддержку бойцов 45 млн рублей
В Менделеевске продолжается работа по поддержке участников спецоперации и их семей. На сегодняшний день по всем направлениям оказана помощь на 45 млн рублей.
Кураторы и ответственные ежедневно находятся на связи с бойцами, узнают о потребностях и содействуют в решении возникающих вопросов.
Так, на днях по просьбе бойцов была передана гуманитарная помощь — четыре колеса для УАЗ в 1232 полк. Они были переданы участнику СВО, который приехал домой в краткосрочный отпуск.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.
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Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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