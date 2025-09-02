Мемориальная доска в честь военнослужащего открыта в Менделеевском районе

В Камаевской школе Менделеевского района состоялось открытие мемориальной доски в память о герое – рядовом Ильшате Байрамове.

Указом Президента Российской Федерации Ильшат Фанисович Байрамов награжден орденом Мужества (посмертно) за проявленные мужество, смелость и верность воинскому долгу.

Ильшат Байрамов родился 1 августа 1980 года. Служил в Севастополе в Морфлоте. В октябре 2022 года был мобилизован и проходил службу в составе 430-го полка. Погиб 11 января 2025 года.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.