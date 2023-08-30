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Мельницу из хлеба соорудили на фестивале цветов в Набережных Челнах
Сегодня на проспекте Хасана Туфана в Набережных Челнах состоялся фестиваль «Акварель — 2023», в котором приняли участие горожане, индивидуальные предприниматели, организации и ведущие предприятия города. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Одна из самых креативных идей оказалась у работников «Челны-Хлеба». Они соорудили хлебную мельницу из багетов.
В формате фестиваля праздник цветов проводится уже 15 лет и ежегодно меняет свою тематику и символ.
На этот раз событие и цветочные композиции посвящены Году педагога и наставника в России и Году национальных традиций и культуры в Республике Татарстан.
Главным цветком и символом 2023 года стал пион. В 2008 году таким символом был ирис, в 2009 — орхидея, в 2010 — тюльпан, 2011 — ромашка, в 2022 — хризантема.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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