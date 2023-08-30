Мельницу из хлеба соорудили на фестивале цветов в Набережных Челнах

Сегодня на проспекте Хасана Туфана в Набережных Челнах состоялся фестиваль «Акварель — 2023», в котором приняли участие горожане, индивидуальные предприниматели, организации и ведущие предприятия города. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Одна из самых креативных идей оказалась у работников «Челны-Хлеба». Они соорудили хлебную мельницу из багетов.

В формате фестиваля праздник цветов проводится уже 15 лет и ежегодно меняет свою тематику и символ.

На этот раз событие и цветочные композиции посвящены Году педагога и наставника в России и Году национальных традиций и культуры в Республике Татарстан.

Главным цветком и символом 2023 года стал пион. В 2008 году таким символом был ирис, в 2009 — орхидея, в 2010 — тюльпан, 2011 — ромашка, в 2022 — хризантема.