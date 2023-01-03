Меладзе объяснил свои слова в поддержку Украины

Российский певец Валерий Меладзе в своем Telegram-канале прокомментировал случившуюся на корпоративе за рубежом сцену, когда он во время беседы с поклонниками выразил поддержку украинской стороне, отреагировав на лозунг «Слава Украине».

«Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — подчеркнул артист, пояснив, что горячо любит и российский, и украинский народы.

«Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заверил Меладзе.

Ранее отдельные российские политики предложили лишить певца гражданства РФ, объявить иностранным агентом, запретить выступать на территории России или как минимум оставить без государственных наград.