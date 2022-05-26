«Мегачеловечный профессионал»: кто он – новый главный госавтоинспектор Татарстана?
Нового начальника ГИБДД Татарстана сегодня представили личному составу. Рустем Гарипов прошел большой путь – от простого инспектора ДПС до руководителя ведомством. Что известно о новом руководстве ГИБДД Татарстана – в репортаже «Татар-информа».
О том, что новым главой Госавтоинспекции Татарстана станет бывший начальник отдела нижнекамского ГИБДД и командир специального батальона Рустем Гарипов, стало известно еще в начале мая после ухода Ленара Габдурахманова, которого назначили на должность замглавы ГИБДД России.
Кандидатуру Гарипова как возможного Главного Госавтоинспектора называли источники агентства – правда, оговаривались, что приказ о его назначении еще не подписан и не исключена вероятность «сюрприза» – назначения другого кандидата в последний момент.
Ранее СМИ объявляли днем представления Гарипова 11 мая, однако источники агентства уверяли, что в этот день оно не состоится. Следующие две недели Госавтоинспекция Татарстана жила без начальника и даже без официально назначенного исполняющего обязанности. За главного все это время был один из замов Габдурахманова.
И вот накануне «Татар-информу» стало известно, что приказ о назначении все-таки подписан и 26 мая Артем Хохорин представит личному составу нового главу республиканского ГИБДД.
«Не сомневайтесь, мы вам будем помогать»
Представление Рустема Гарипова состоялось сегодня на совещании. Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин отметил, что новый руководитель – хорошо подготовленный профессионал, отлично знающий все тонкости работы. Глава ведомства выразил уверенность, что назначение Гарипова укрепит позиции подразделения и будет способствовать новым достижениям.
«С сегодняшнего дня Рустем Рамилевич приступает к своим обязанностям в полном объеме, на должности начальника Управления ГИБДД МВД по РТ. Не сомневайтесь, мы вам будем помогать. Бояться не надо. У нас Ленар Ринатович Гибдурахманов достойно и очень быстро прошел этот этап и сейчас работает на новой должности», – обратился к Гарипову глава МВД Артем Хохорин.
С вступлением в должность Рустема Гарипова поздравил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Он вспомнил, как сам почти 20 лет возглавлял республиканское ГИБДД и добавил, что сейчас перед новым руководством стоит задача наладить отношения со всеми представителями правоохранительных органов, ведомствами и министерствами.
«Это не простая задача. У Ленара Ринатовича это получилось. От этого выигрывает служба. Когда вы все вместе решаете общую задачу, а вопросы безопасности стоят на первом месте, у вас появляется результат», – отметил Рифкат Минниханов.
Новый начальник Госавтоинспекции Татарстана поблагодарил министра за оказанную высокую честь возглавить одно из сильнейших подразделений МВД в республике.
«Мной и личным составом будут приложены все усилия для обеспечения безопасности на дорогах нашей республики», – обратился к присутствующим новый главный Госавтоинспектор Татарстана.
От простого инспектора ДПС до главы ГИБДД Татарстана
Родился Рустем Гарипов в Чистополе 8 марта 1982 года. Он окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. Несколько лет он проработал на должности следователя в Чистопольском отделе внутренних дел.
На службу в Госавтоинспекцию Рустем Гарипов пришел в 2006 году. Он работал в отделе административной практики ГИБДД, затем перешел в экзаменационное отделение, которое позже возглавил. Сослуживцы отзываются о нем как об ответственном и эффективном сотруднике, в 2014 году его назначили на должность начальника ГИБДД в Нурлате.
С 2018 года Гарипов возглавлял отдел ГИБДД по Нижнекамску и Нижнекамскому району. Отмечалось, что за время его работы число аварий на дорогах Нижнекамска существенно снизилось. О трудовых буднях сотрудников районного ГИБДД и об их успехах Рустем Гарипов рассказывал в одном из интервью на телеканале НТР.
«Если взять в цифрах, то сегодня число дорожно-транспортных происшествий снизились ровно в два раза. Число пострадавших в них людей сократилось на 70%. Это очень большие цифры, и мы действительно можем сказать, что произошло снижение аварийности», – рассказал тогда в интервью Рустем Гарипов.
Головной болью для автоинспекторов нижнекамского ГИБДД в те годы было большое число пьяных за рулем. Тогда Рустем Гарипов отметил, что многие автолюбители даже не боятся внушительных штрафов.
«К сожалению, для некоторых водителей езда за рулем в нетрезвом виде становится нормой. При том, что за такое нарушение помимо штрафа грозит и уголовная ответственность», – добавил Гарипов.
При Гарипове была проделана большая работа по устранению аварийно опасных участков дорог. К примеру, на некоторых появились новые светофоры. Также в городе было обустроены пешеходные переходы.
«Мегачеловечный, настоящий профессионал своего дела»
Бывший руководитель пресс-службы УМВД России по Нижнекамскому району, а сегодня ведущий специалист по организации охраны общественного порядка и общественной безопасности Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Исполкома Нижнекамского района Булат Набиуллин на вопрос агентства, что за человек Рустем Гарипов, рассказал о нем как о настоящем профессионале, внимательном и ответственном руководителе.
«Очень открытый человек, просто золото человек. Так много хочется о нем сказать. Профессионал своего дела. Помню, наблюдал в студии местного телевидения, как он отвечал на вопросы журналистов и зрителей в прямом эфире. Он тогда только заступил на должность. Полтора часа пролетели незаметно – у него очень хорошая грамотная речь, он прекрасно знает свою тему, разбирается во всем от и до. Он просто мегачеловечный. До сих пор поздравляет с праздниками и днями рождения своих бывших сослуживцев и подчиненных», – рассказал «Татар-информу» Булат Набиуллин.
В 2020 году Гарипова назначают командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Татарстан.
Гарипов награжден медалью МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней, памятной юбилейной медалью «300 лет Российской полиции» и нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «За отличие в службе ГИБДД» II степени.
40-летний Рустем Гарипов женат, они с супругой воспитывают сына и двух дочерей.