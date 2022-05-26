«Мегачеловечный профессионал»: кто он – новый главный госавтоинспектор Татарстана?

Нового начальника ГИБДД Татарстана сегодня представили личному составу. Рустем Гарипов прошел большой путь – от простого инспектора ДПС до руководителя ведомством. Что известно о новом руководстве ГИБДД Татарстана – в репортаже «Татар-информа».

Рустем Гарипов прошел большой путь – от простого инспектора ДПС до руководителя ведомством

Фото: гибдд.рф

О том, что новым главой Госавтоинспекции Татарстана станет бывший начальник отдела нижнекамского ГИБДД и командир специального батальона Рустем Гарипов, стало известно еще в начале мая после ухода Ленара Габдурахманова, которого назначили на должность замглавы ГИБДД России.

Кандидатуру Гарипова как возможного Главного Госавтоинспектора называли источники агентства – правда, оговаривались, что приказ о его назначении еще не подписан и не исключена вероятность «сюрприза» – назначения другого кандидата в последний момент.

Ранее СМИ объявляли днем представления Гарипова 11 мая, однако источники агентства уверяли, что в этот день оно не состоится. Следующие две недели Госавтоинспекция Татарстана жила без начальника и даже без официально назначенного исполняющего обязанности. За главного все это время был один из замов Габдурахманова.

И вот накануне «Татар-информу» стало известно, что приказ о назначении все-таки подписан и 26 мая Артем Хохорин представит личному составу нового главу республиканского ГИБДД.

Представление Рустема Гарипова состоялось сегодня на совещании Фото: gibdd.tatarstan.ru

«Не сомневайтесь, мы вам будем помогать»

Представление Рустема Гарипова состоялось сегодня на совещании. Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин отметил, что новый руководитель – хорошо подготовленный профессионал, отлично знающий все тонкости работы. Глава ведомства выразил уверенность, что назначение Гарипова укрепит позиции подразделения и будет способствовать новым достижениям.

«С сегодняшнего дня Рустем Рамилевич приступает к своим обязанностям в полном объеме, на должности начальника Управления ГИБДД МВД по РТ. Не сомневайтесь, мы вам будем помогать. Бояться не надо. У нас Ленар Ринатович Гибдурахманов достойно и очень быстро прошел этот этап и сейчас работает на новой должности», – обратился к Гарипову глава МВД Артем Хохорин.

С вступлением в должность Рустема Гарипова поздравил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Он вспомнил, как сам почти 20 лет возглавлял республиканское ГИБДД и добавил, что сейчас перед новым руководством стоит задача наладить отношения со всеми представителями правоохранительных органов, ведомствами и министерствами.

С вступлением в должность Рустема Гарипова поздравил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов Фото: гибдд.рф

«Это не простая задача. У Ленара Ринатовича это получилось. От этого выигрывает служба. Когда вы все вместе решаете общую задачу, а вопросы безопасности стоят на первом месте, у вас появляется результат», – отметил Рифкат Минниханов.

Новый начальник Госавтоинспекции Татарстана поблагодарил министра за оказанную высокую честь возглавить одно из сильнейших подразделений МВД в республике.

«Мной и личным составом будут приложены все усилия для обеспечения безопасности на дорогах нашей республики», – обратился к присутствующим новый главный Госавтоинспектор Татарстана.

От простого инспектора ДПС до главы ГИБДД Татарстана

Родился Рустем Гарипов в Чистополе 8 марта 1982 года. Он окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. Несколько лет он проработал на должности следователя в Чистопольском отделе внутренних дел.

На службу в Госавтоинспекцию Рустем Гарипов пришел в 2006 году. Он работал в отделе административной практики ГИБДД, затем перешел в экзаменационное отделение, которое позже возглавил. Сослуживцы отзываются о нем как об ответственном и эффективном сотруднике, в 2014 году его назначили на должность начальника ГИБДД в Нурлате.

С 2018 года Гарипов возглавлял отдел ГИБДД по Нижнекамску и Нижнекамскому району. Отмечалось, что за время его работы число аварий на дорогах Нижнекамска существенно снизилось. О трудовых буднях сотрудников районного ГИБДД и об их успехах Рустем Гарипов рассказывал в одном из интервью на телеканале НТР.





«Если взять в цифрах, то сегодня число дорожно-транспортных происшествий снизились ровно в два раза. Число пострадавших в них людей сократилось на 70%. Это очень большие цифры, и мы действительно можем сказать, что произошло снижение аварийности», – рассказал тогда в интервью Рустем Гарипов.

Головной болью для автоинспекторов нижнекамского ГИБДД в те годы было большое число пьяных за рулем. Тогда Рустем Гарипов отметил, что многие автолюбители даже не боятся внушительных штрафов.

«К сожалению, для некоторых водителей езда за рулем в нетрезвом виде становится нормой. При том, что за такое нарушение помимо штрафа грозит и уголовная ответственность», – добавил Гарипов.

При Гарипове была проделана большая работа по устранению аварийно опасных участков дорог. К примеру, на некоторых появились новые светофоры. Также в городе было обустроены пешеходные переходы.

«Мегачеловечный, настоящий профессионал своего дела»

Бывший руководитель пресс-службы УМВД России по Нижнекамскому району, а сегодня ведущий специалист по организации охраны общественного порядка и общественной безопасности Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Исполкома Нижнекамского района Булат Набиуллин на вопрос агентства, что за человек Рустем Гарипов, рассказал о нем как о настоящем профессионале, внимательном и ответственном руководителе.

«Очень открытый человек, просто золото человек. Так много хочется о нем сказать. Профессионал своего дела. Помню, наблюдал в студии местного телевидения, как он отвечал на вопросы журналистов и зрителей в прямом эфире. Он тогда только заступил на должность. Полтора часа пролетели незаметно – у него очень хорошая грамотная речь, он прекрасно знает свою тему, разбирается во всем от и до. Он просто мегачеловечный. До сих пор поздравляет с праздниками и днями рождения своих бывших сослуживцев и подчиненных», – рассказал «Татар-информу» Булат Набиуллин.



В 2020 году Гарипова назначают командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Татарстан.

Гарипов награжден медалью МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней, памятной юбилейной медалью «300 лет Российской полиции» и нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «За отличие в службе ГИБДД» II степени.

40-летний Рустем Гарипов женат, они с супругой воспитывают сына и двух дочерей.