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Происшествия
25 мая 2022  17:37
Павел Климчак

26 мая Артем Хохорин представит личному составу нового главу ГИБДД Татарстана

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Завтра, в четверг 26 мая, министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин представит личному составу нового главу Госавтоинспекции Татарстана. Начальником УГИБДД МВД по РТ станет Рустем Гарипов.

Как стало известно агентству, приказ о его назначении уже подписан.

Экс-командир спецбатальона Рустем Гарипов начинал службу с должности инспектора ДПС в родном Чистополе. После этого в 2014 году он возглавил отделение ГИБДД в Нурлате, а через четыре года стал руководителем такого же отделения в Нижнекамске.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Ленар Габдурахманов, который руководил ГИБДД Татарстана с октября 2016 года, в начале мая был назначен на должность заместителя главы ГИБДД России.

#Артем Хохорин #гибдд татарстана #назначения в мвд
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