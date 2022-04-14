Медведева раскрыла детали нового номера, с которым она выступит на шоу в честь Тарасовой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о деталях своего выступления, которое она покажет на шоу в честь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. По словам двукратной чемпионки мира, номер будет новым под музыку Хиблы Герзмавы.

«Номер будет абсолютно новый, под прекрасную оперную музыку Хиблы Герзмавы. С нетерпением жду следующего выступления, я в предвкушении. Под живое исполнение, под оперное тем более, думаю, получится очень красиво. Татьяне Анатольевне понравится. Платье будет такое же, какое было на шоу "Ледниковый период" в Санкт-Петербурге», — заявила Медведева в эфире «Первого канала».

Стоит отметить, что шоу в честь заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой состоится завтра, 15 апреля, во дворце спорта «Лужники» в Москве.

Напомним, ранее Тарасова прокомментировала новость о том, что уроженка Казани Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой по итогам прошлого сезона.