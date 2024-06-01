Медведев: Журналисты РФ найдут Клуни и поговорят с ним «от заката до рассвета»

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на планы «Фонда Клуни за справедливость» добиваться арестов российских журналистов за «пропаганду войны» на своей англоязычной странице в социальной сети X (прежде Twitter).

Назвав основателя фонда Джорджа Клуни «неким посредственным актером», экс-президент заявил, что усилия сотрудников организации будут напрасными и что «наши профессиональные журналисты» первыми найдут артиста.

«Они очень внимательные и высококвалифицированные люди. И они будут болтать „от заката до рассвета"», — добавил Медведев, процитировав название фильма 1996 года, участие в котором и принесло Клуни широкую известность.

Ранее сотрудница фонда Клуни рассказала, что организация намерена добиться от стран Европейского Союза и Международного уголовного суда арестов российских журналистов, которые находятся за рубежом и освещают конфликт на Украине в пророссийском ключе.