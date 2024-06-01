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Медведев: Журналисты РФ найдут Клуни и поговорят с ним «от заката до рассвета»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на планы «Фонда Клуни за справедливость» добиваться арестов российских журналистов за «пропаганду войны» на своей англоязычной странице в социальной сети X (прежде Twitter).
Назвав основателя фонда Джорджа Клуни «неким посредственным актером», экс-президент заявил, что усилия сотрудников организации будут напрасными и что «наши профессиональные журналисты» первыми найдут артиста.
«Они очень внимательные и высококвалифицированные люди. И они будут болтать „от заката до рассвета"», — добавил Медведев, процитировав название фильма 1996 года, участие в котором и принесло Клуни широкую известность.
Ранее сотрудница фонда Клуни рассказала, что организация намерена добиться от стран Европейского Союза и Международного уголовного суда арестов российских журналистов, которые находятся за рубежом и освещают конфликт на Украине в пророссийском ключе.
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